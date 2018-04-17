Yanair с мая запускает рейсы из Полтавы в Анталью

В мае из аэропорта Полтава на регулярной основе начнут выполняться чартерные рейсы в Анталью.

Об этом сообщили avianews.com.

Отмечается, что самолеты будут летать из Полтавы на турецкий курорт с 9 мая раз в неделю в среду. С 26 мая частота полетов будет увеличена до двух в неделю — дополнительный рейс в Анталью появится в субботу.

Выполнять полеты будет на самолетах Boeing 737-400, а в дальнейшем на Boeing 737-300.

Yanair - украинская авиакомпания, зарегистрированная в 2012 году в Житомире. Компания базируется в международном аэропорту Киев (Жуляны). Yanair выполняет как внутренние рейсы, так и полеты за границу. Флот авиакомпании насчитывает Airbus 321, три самолета Airbus 320, два турбовинтовых Saab 340 и два Boeing 737.

Напомним, что комиссия Госавиаслужбы по выдаче и отзыву прав на эксплуатацию воздушных направлений рекомендовала разрешить авиакомпании Yanair летать по маршруту Харьков-Батуми на регулярной основе.