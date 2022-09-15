« », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні. Цей матеріал — частина спільного проєкту НВ, Mastercard та Дія.Бізнес 5 нагальних тем для підприємців », у рамках якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні.

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З чого почати бізнес, як оформити компанію, скласти фінансовий план, знайти покупців та чи варто працювати за франчайзингом — те, про що важливо знати початківцю під час запуску власної справи.



Харківський спеціаліст із комп’ютерних мереж Данило Деревлєв остаточно вирішив відкрити свій бізнес у 2012 році, після того як компанія, де він працював, припинила існування через розбіжності серед засновників. «Кістяк фахівців пішов зі мною, — згадує Деревлєв. — Ми займалися прокладанням інтернет-кабелів, підключенням Wi-Fi та встановленням систем відеоспостереження». За десять років бізнесмену вдалося створити власне підприємство із 20 співробітниками, яке працювало з найбільшими в Україні компаніями, а також освоїти нову діяльність — прокладання електричних мереж. Unity IT і зараз продовжує роботу в Харкові, попри обстріли. Життя в місті триває, й у Данила Деревлєва багато замовлень. «Я шкодую, що не відкрив свою компанію раніше», — додає бізнесмен.



Підприємницький дух сильний в Україні. У 2021 році, за даними opendatabot, у нашій країні було зареєстровано 83,3 тис. ФОПів, що є найвищим показником з 2017 року. За перший квартал 2022 року новачків у бізнесі побільшало на 31,3 тис., з яких 26,4 тис. ФОПи, зазначено в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.



Представники малого і середнього бізнесу не тільки поповнюють бюджети, пропонують робочі місця, але й впроваджують інновації в країні.



«Саме підприємці розробили в Ізраїлі технології, які успішно допомагають сьогодні захищати країну та розвивати аграрний напрям на пустельних землях. В України також є значний потенціал стати великою технологічною державою», — зазначає голова Української асоціації венчурного та приватного капіталу (UVCA) Андрій Колодюк.



Вторгнення Росії в Україну змусило мільйони людей кардинально змінити своє життя. Багато хто втратив не лише житло, а й роботу та джерела доходу. Люди почали самостійно шукати шляхи вирішення цієї проблеми, і для когось мрія про власну справу стала рятівним кругом у цей нелегкий час. Чимало українців мають перспективні ідеї для бізнесу, проте страх першого кроку та брак знань, як його оформити, зупиняє людей на пів шляху. Які ж основні кроки варто зробити підприємцю-початківцю — разом із провідними експертами зібрали відповіді на найпоширеніші запитання.



З чого починається бізнес

В основі кожного бізнесу лежить ідея. І перш ніж поспішати оформлювати свою компанію, варто проаналізувати ідею та протестувати її з потенційними споживачами майбутнього товару або послуги. Так ви зможете отримати відгук і вирішити: чи варто продовжувати, чи, може, треба поки зупинитись і допрацювати ідею більш ґрунтовно.



«Якщо відгук схвальний, можна починати думати про відкриття та реєстрацію власного бізнесу», — говорить податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська. Андрій Колодюк додає, що підприємницька справа має бути до душі власнику-підприємцю. «Та головне — продукт має розв’язувати проблеми інших людей. Тоді він буде затребуваний», — впевнений експерт.



Важливо аналізувати ринок і потреби споживачів. І не тільки українців узагальнено, а й дивитися на попит локалізовано — через призму, чого саме бракує жителям того чи іншого міста. Зважаючи на це, «блакитний океан» від одного населеного пункту до іншого відрізнятиметься. Десь місто переповнене кав’ярнями, а десь не вистачає навіть магазинчика з солодощами. Ба більше, інколи така ситуація може скластися у великому місті, залежно від району.

Крім того, ідея сама по собі може і не бути інновацією. Але формат — так. Тож навіть якщо ви живете в місті, де на кожному кроці кав’ярня, але ви мрієте стати власником саме такого бізнесу — поміркуйте про те, чим ваша чіплятиме клієнтів, знайдіть свою «родзинку». Додатково можна звернутися до бренд-консультантів, не обов’язково великих агенцій, де буде відповідний чек. Наразі у соцмережах можна знайти багато фрилансерів, які зможуть допомогти майбутньому підприємцю створити концепцію власного бренду: від назви закладу, його іміджу та ціноутворення, до уніформи офіціантів та лого на серветках.

Що таке франчайзинг і про що треба пам’ятати підприємцю?

На випадок, якщо людина не має власної бізнес-ідеї, але прагне відкрити свою справу, існує франчайзинг. Кожен десятий підприємець-початківець відкриває свій бізнес за допомогою франчайзингу, розповідає голова Асоціації франчайзингу України Андрій Кривоніс. Це один зі зручних шляхів розвитку для новачків. Власник торгової марки — чи то мережа фастфудів, салонів краси, чи дитячих центрів — дозволяє партнеру користуватися своєю торговою маркою, забезпечує його всією необхідною продукцією, а також допомагає знайти приміщення, підібрати співробітників та розповідає про всі нюанси ведення справи.



Щоб придбати франшизу, тобто право працювати в мережевому бізнесі, потрібно сплатити початковий внесок, інвестувати у відкриття об'єкта та щомісяця сплачувати роялті. Це може бути фіксована сума чи відсоток від продажів. «Найбільш популярними є франшизи для відкриття невеликих закусочних або дитячих центрів розвитку», — говорить Андрій Кривоніс. Загалом за $10−15 тис. можна стати власником бізнесу, що вже працює.



Якщо жага до підприємництва велика, а фінансування на внесок у франшизу відомої мережі не вистачає, інвестувати можна й набагато менше — $100−150. Наприклад, орендувати кавовий апарат та власноруч продавати напої. Нерідко власники з цього починають, а накопичивши певний капітал, інвестують у розширення справи.



Про кредитні програми для бізнесу від українських банків та грантові можливості читайте у матеріалі «Гранти чи кредити? Де взяти гроші на розвиток бізнесу».



Андрій Кривоніс каже, що власник торгової марки не дає 100% гарантії, що бізнес буде успішним. «Однак він у цьому зацікавлений і часом переживає більше, ніж бізнесмен-новачок». Це ще одна перевага для франчайзі — тих, хто купує право на франшизу. Адже тоді кожна зі сторін нестиме відповідальність і співпраця буде плідною.



Фінансова модель бізнесу. Навіщо та як її рахувати

Одна з важливих навичок для підприємців — уміння рахувати. Один неправильний розрахунок в бізнесі може стати прямим шляхом до збитків.



Уявімо, що підприємець вирішив виробляти одяг для домашніх тварин і склав бізнес-план цього проєкту. Він передбачив витрати на купівлю матеріалу, заробітну плату співробітникам, доставку, пакування, витрати на збут та навіть заклав кошти на рекламу свого товару в інтернеті. «А потім із подивом дізнається, що зазнає збитків, бо не врахував завчасно необхідність сплати податків, зокрема на заробітну плату працівникам», — озвучує найпоширенішу проблему підприємців-початківців Олександра Томашевська.



Тому, щоб не мати подібних «сюрпризів», кожен підприємець має правильно розрахувати фінансову модель свого бізнесу і включити в неї детально всі витрати та потенційні статті надходження коштів.



У фінансовому плані має бути кілька блоків.



1. Операційні витрати.



Витрати на закупівлю сировини.

Оренда офісу чи місць у коворкінгу.

Заробітна плата співробітників з урахуванням її майбутньої індексації.

Витрати на маркетингові активації.

Важливо також врахувати рівень інфляції, можливі курсові коливання, розмір податків.



2. Прогноз по фінансових показниках.



План продажів та плановий дохід. Підприємець має скласти та прорахувати план продажів, визначити середню оптимальну вартість продукції та врахувати можливі коливання у ціні товару.

Дохід від депозитів чи оренди. Якщо компанія отримує прибуток від процентів по депозитах чи здачі в оренду частини приміщення, це також треба врахувати у фінансовій моделі бізнесу.

Витрати на кредит. Якщо підприємець планує скористатися цією послугою для розвитку власної справи, то варто включити умови банків — процентні ставки, строки повернення тощо.

3. Капітальні вкладення.



Витрати на амортизацію довгострокових активів. Якщо підприємець вклав кошти, наприклад, у приміщення, обладнання чи транспорт, він має враховувати витрати на амортизацію такої власності. Найпростіше — поділити вартість, наприклад обладнання, на термін його експлуатації в місяцях.

4. Фінансування.



Інвестиції. Необхідно включити в розрахунок фінансової моделі суму вже здійснених інвестицій.

5. Грошовий потік.

Дуже важливий показник, особливо для підприємців, які планують залучати кошти інвесторів чи кредиторів. Тут треба порахувати різницю між доходами та витратами за певний період, наприклад, на найближчі рік або п’ять.

6. Ефективність проєкту. Оцінити його можна за такими показниками:

NPV ( чиста наведена вартість) — це сума вхідних та вихідних грошових потоків на дату, коли інвестор планує отримати прибуток. Це може бути, наприклад, через три роки після відкриття бізнесу. Якщо NPV негативний, то інвестор зрозуміє, що витрати перевищуватимуть суму вкладення.

чиста наведена вартість) — це сума вхідних та вихідних грошових потоків на дату, коли інвестор планує отримати прибуток. Це може бути, наприклад, через три роки після відкриття бізнесу. Якщо NPV негативний, то інвестор зрозуміє, що витрати перевищуватимуть суму вкладення. PP ( термін окупності) — мінімальний період, за який можна окупити витрати на запуск роботи компанії. Для цього важливо спрогнозувати, скільки прибутку приноситиме бізнес щороку, і порахувати, коли сукупний прибуток перевищить розмір інвестицій. Чим довше окупатимуться вкладення, тим менш привабливим для інвестора є бізнес.

Додатково можна порахувати точку беззбитковості, яка покаже, за якого обсягу виробництва прибуток від реалізації покриє загальні витрати на виробництво продукції.



Як зареєструвати компанію та які податки треба платити?

Більшість підприємців на початку своєї діяльності відкривають ФОП. Існує 4 групи підприємницької діяльності. Обираючи для себе оптимальну, важливо врахувати:



якими видами діяльності ви будете займатися;

чи потрібні вам будуть наймані працівники та скільки;

можливі максимальні грошові обороти в рамках бізнес-діяльності;

з якими партнерами та підрядниками будете працювати: приватні особи, ФОП, юридичні особи-платники ПДВ тощо.

Існує базове правило: якщо підприємець надаватиме послуги приватним особам, то йому підійде перша чи друга група єдиного податку. А якщо бізнесу, то краще відкривати третю групу ФОП. Але розберімося детальніше.



П ерша група.

Підійде підприємцям, які планують самостійно надавати послуги або займатися роздрібною торгівлею. Наприклад, фермер, який продає овочі на ринку, або майстер з ремонту одягу, взуття, виготовлення ключів.



Характерні особливості:



не можна наймати співробітників;

річний дохід — до 1 085 500 грн на рік;

не треба використовувати РРО;

контрагентами і споживачами послуг або товарів можуть бути тільки фізичні особи.

Оподаткування:



єдиний соціальний внесок ( ЄСВ). Становить 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується 1 раз на квартал ( дозволено оплачувати раз на місяць);

ЄСВ). Становить 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується 1 раз на квартал дозволено оплачувати раз на місяць); єдиний податок. Становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 248,1 грн. Сплачується щомісячно.

Друга група.



Підприємець може займатися виробництвом, продавати товари в інтернеті і на ринках, вести діяльність агентств нерухомості, малих СТО тощо.

Характерні особливості :

наймані працівники — до 10;

річний дохід — до 5 421 000 грн;

треба встановлювати РРО, але можливі винятки ;

можна надавати послуги чи продавати товари населенню та платникам ЄП.

Оподаткування:

єдиний соціальний внесок ( ЄСВ). 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується щоквартально ( дозволена оплата раз на місяць);

ЄСВ). 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується щоквартально дозволена оплата раз на місяць); єдиний податок. Становить 20% від мінімальної зарплати — 1300 грн. Сплачується щомісячно.

Третя група.



Дозволяє підприємцю займатися будь-яким видом бізнесу, крім заборонених у п. 291.5 ПК, наприклад, виробництва та торгівлі підакцизними групами товарів (алкоголем, тютюном, паливом), поштовою діяльністю, видобутком металів та ін.



Характерні особливості:



наймані працівники — немає обмежень;

річний дохід — до 7 585 500 грн;

треба встановлювати РРО на тих умовах, що й друга група;

можна надавати послуги чи продавати товари населенню та платникам ЄП;

можливе оформлення свідоцтва платника ПДВ.

Оподаткування:



єдиний соціальний внесок ( ЄСВ). 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується один раз на квартал ( дозволена оплата раз на місяць). Третя група ФОП звільняється від ЄП у разі відсутності доходу;

ЄСВ). 22% від мінімальної зарплати — зараз 1430 грн. Сплачується один раз на квартал дозволена оплата раз на місяць). Третя група ФОП звільняється від ЄП у разі відсутності доходу; єдиний податок. 5% від доходів — для неплатників ПДВ, або 3% від податку на додану вартість — для платників ПДВ. Сплачується щоквартально.

Четверта група.



Підійде для підприємців, що працюють виключно в межах фермерського господарства.



Характерні особливості:



не можна наймати співробітників;

членами фермерського господарства можуть бути лише члени однієї сім'ї;

продавати можна лише самостійно виготовлену продукцією, що є результатом вирощування, відгодівлі сільгосппродукції, збору, вилову чи переробки;

діяльність можлива лише за місцем податкової адреси.

Оподаткування:

Підприємець сплачує лише ЄП, що залежить від розмірів земель, якими володіє або користується фермерське господарство.

Важливо! З 1 січня 2022 року встановити РРО мають платники єдиного податку другої - четвертої групи. Штрафи — суттєві. За перше порушення підприємця оштрафують на 100% від суми чека, при повторному — на 150%. Підприємець може купити стаціонарний касовий апарат, який коштує 10−12 тис. грн. Але це не обов’язково. Можна встановити програмний РРО на комп’ютер чи телефон і такий спосіб формувати чеки, що коштуватиме 1−1,8 тис. грн на рік.



АЛЕ! З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора на територію України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2120-ІХ було доповнено п. 12 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 р. № 265/95-ВР (далі — Закон № 265). Цією нормою встановлено, що тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог Закону № 265 не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.



Окрім того, з 1 квітня та до закінчення воєнного стану ФОПи першої та другої групи мають право не сплачувати єдиний податок, однак не звільняються від нього. Це означає, що ці кошти потрібно буде перерахувати до бюджету пізніше. А от ЄСВ за себе підприємець може не платити з 1 березня і до закінчення воєнного стану.



Коли варто перейти на ТОВ?



Якщо компанія виросла, підприємець вирішив купити бізнес конкурента, об'єднати декілька своїх активів — потрібно відкривати товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ). У цьому разі краще звернутися до юридичної компанії, оскільки врахувати треба чимало тонкощів. Це і грамотне оформлення видів діяльності, розподіл часток між засновниками, розмір статутного капіталу, установчі документи тощо. Підхід до нарахування податків для ТОВ відрізняється. Компанія сплачує 18% від прибутку, ще 6,5% — податок на виплату дивідендів, включаючи ПДФО та військовий збір. Якщо дохід компанії за рік перевищує 1 млн грн, то додатково потрібно оплатити ПДВ.



Як налаштувати прийом безготівкових платежів

Українці дедалі активніше обирають безготівкові оплати для розрахунків — через зручність, швидкість та безпеку. За даними НБУ, сьогодні уже дев’ять з десяти операцій з платіжними картками безготівкові. Крім того, якщо раніше споживачі обирали між карткою та готівкою, то сьогодні все частіше вибір стоїть між пластиком та безконтактною оплатою смартфоном чи іншим гаджетами з NFC з оцифрованою карткою.



Згідно з дослідженням MasterIndex, можливість безготівкової оплати — важливий фактор при виборі торгової точки для 52% українців, а 87% українських підприємців малого і середнього бізнесу вже приймають оплати за товари і послуги у безготівковій формі. Саме тому підприємцям, особливо тим, хто відкриває фізичний магазин, варто забезпечити можливість кешлес-розрахунків для своїх покупців. Окрім очевидної надійності таких транзакцій, це не дасть бізнесу втратити клієнтів завдяки наданню платіжного вибору покупцям.



Сьогодні у підприємця є кілька шляхів підключити безготівкові оплати (еквайрингу) для своїх покупців. Вибір способу налаштування безготівкових платежів може залежати від того скільки, де та як надаються послуги підприємця і як саме відбувається продаж товарів: фізично в ритейлі, онлайн або обома способами.



1. Якщо підприємець має власний магазин офлайн і продає товари й послуги покупцям фізично.



Можна підключити класичний або торговий еквайринг з оплатою послуг через фізичний POS-термінал. Процес підключення відбувається безпосередньо через банк, який, серед іншого, відповідальний за встановлення та обслуговування POS-терміналу на касі торгового підприємства, а також навчання персоналу.



Для підключення необхідно обрати банк і підписати з ним договір еквайрингу. Обговорюючи умови співпраці та підписуючи договір з банком, особливу увагу варто звертати на розмір щомісячної плати за користування терміналом, комісію за платежів та терміни, у які банк зараховує гроші на рахунок бізнесу.



Ще один спосіб приймати платежі у фізичних точках — softPOS рішення, що дають змогу перетворити майже будь-який смартфон на базі Android з модулем NFC на POS-термінал. У цьому разі підприємцю варто лише встановити мобільний застосунок на свій смартфон, і після цього можна приймати безконтактні оплати картками, а також гаджетами з NFC без необхідності купувати та встановлювати додаткове обладнання.



2. Якщо підприємець хоче продавати онлайн на власному ресурсі.



Радимо налаштувати інтернет-еквайринг — тобто підключити платіжний шлюз до сайту продавця. Такий варіант підключення підходить як для фізичних осіб, ФОПів, так і юридичних осіб.



Серед основних переваг — можливість здійснення оплат за товари та послуги клієнтами в Україні та за її межами, автоматичне приймання коштів без необхідності залучати додатковий персонал, канал продажів працює 24/7, транзакції надійно захищені.



Підключити інтернет-еквайринг можна як через банк, так і через окремого сервіс-провайдера, наприклад, Portmone, iPay, LiqPay, Fondy, NovaPay, та ін. Для підключення треба обрати банк або сервіс-провайдера, подати заявку, зібрати та надати усі необхідні документи, підписати договір.



Для налаштування інтернет-еквайрингу через сервіс-провайдерів може знадобитися певна додаткова плата, проте такий варіант може відкрити вам як бізнесу ширший функціонал і швидше підключення.



3. Альтернативні платіжні сервіси для бізнесу



Якщо підприємець не має власного сайту, але налагодив продажі через соціальні мережі і хоче надати клієнтам зручний спосіб безготівкової оплати, можна використовувати альтернативні платіжні сервіси. Наприклад, безоплатний мобільний застосунок «Жабка» від Mastercard, який активує спеціальну клавіатуру на смартфоні для оплат. Він дає змогу швидко та зручно формувати рахунки на оплату прямо в смартфоні, а покупцям платити безготівково за товари та послуги у кілька кліків.



Як це працює онлайн? У будь-якому чаті, де відбувається спілкування з клієнтом (Instagram Direct, Viber, Telegram, Facebook тощо), потрібно переключитися на клавіатуру «Жабка», ввести суму покупки та підтвердити виставлення рахунку. Сервіс сформує посилання на оплату. Клієнт, перейшовши за посиланням, зможе розрахуватися за допомогою Apple Pay, Google Pay або ж ввести номер банківської картки вручну. Повна інформація про усі сформовані рахунки й статус оплат відображатиметься у мобільному застосунку, зміни в статусі оплат також надходитимуть у push-повідомленнях.



Де та як підбирати співробітників?

Традиційно підприємці шукають співробітників серед своїх знайомих та друзів. Щоб знайти однодумців, деякі бізнесмени розміщують оголошення в профільних групах у Facebook, переглядають профілі в LinkedIn, сидять у спеціалізованих форумах.



«Підприємець, як правило, горить ідеями свого бізнесу. Але треба пам’ятати, що наймані співробітники часто не мають такого викиду ендорфіну. Якщо ж докласти зусиль та знайти потрібну людину — професіонала своєї справи, запалити її ідеєю вашого бізнесу, то результат такої співпраці принесе велику користь як компанії, так і всій команді», — розповідає кар'єрна консультантка Тетяна Пашкіна.

представник масової професії

Якщо підприємцю потрібен, наприклад, менеджер з продажу, то найпростішим рішенням буде розмістити оголошення на одному зі спеціалізованих сайтів з працевлаштування. Також можна вернутися до Центру зайнятості та надати оголошення про вакансію.

Для пошуку вузькопрофільних фахівців часто краще звернутись до рекрутингових агенцій, але за їхні послуги доведеться додатково заплатити. Вартість послуг може становити від одного місячного окладу до 15−33% річного доходу нового співробітника. Сума оплати залежить від компетенцій затвердженого кандидата та складності завдання.



Не всі підприємці на старті своєї діяльності мають ресурс наймати фахівця високого рівня та сплачувати йому повну ринкову ставку. В такому разі теж є рішення:



1. Варто зацікавити обраного кандидата. Наприклад, це може бути певна програма лояльності та можливість працювати неповний робочий день за нижчу зарплату.



2. Можна запросити експерта на проєктну роботу, гонорар за яку буде посильний для підприємця та в сукупності вигіднішим, ніж щомісячна виплата ставки працівника такого рівня.



3. Домовитися з фахівцем високого рівня та найняти його як коуча для менш досвідчених працівників компанії задля прокачки їхніх скілів. Оплата за таку співпрацю може бути у форматі гонорару відповідно до результату виконаної роботи.



Як починати просувати свій товар?

Сьогодні світ стає все більш діджитальним, і онлайн-канали для більшості бізнесів стають ключовим елементом для просування бізнесу. Згідно з результатами дослідження Mastercard SME Index , 70% українських підприємців використовують цифрові канали продажів, причому для 39% дійсних бізнесів такі канали генерують більш ніж половину всіх замовлень.



Щоб побудувати дієвий план просування своєї продукції та обрати канали для комунікації, кожен бізнес передусім має проаналізувати свою цільову аудиторію. Важливо визначити, хто ті люди, які купують товар або послугу, де зазвичай вони проводять час, які можуть бути їхні звички та потреби. Часто бренди складають групи збірних образів своїх споживачів та прописують потенційний сценарій їхнього буденного дня, щоб якнайліпше вловити корисні інсайти для подальшої комунікації з ними.



Крім того, щоб залучати клієнтів, потрібна реклама. Профіль діяльності бізнесу може стати визначальним у пріоритетності використання того чи іншого виду реклами.



Приклад 1. Якщо ви відкриваєте сервісний центр з обслуговування техніки, то важливе налаштування сайту по SEO — тобто оптимізація у пошуковиках, адже потенційні клієнти таких послуг шукатимуть свого майстра скоріше через Google, ніж у Facebook.



Приклад 2. Якщо ж підприємець починає справу та продає букети, краще спочатку подбати про налаштування SMM — сторінка у соцмережах має бути наповнена контентом і відповідними тегами. Зокрема, таргетована реклама в соціальних мережах сьогодні є одним із найбільш популярних інструментів, адже спрямована на користувачів, яким потенційно буде цікавий ваш товар чи послуга.



Ці два типи реклами є одними з основних і в буквальному сенсі підходять майже кожному бізнесу. Досвідчені підприємці радять новачкам, які вирішили започаткувати свій бізнес, вірити у свою ідею, кілька разів опрацювати бізнес-план, обирати у партнери перевірених людей та грамотно підійти до просування товарів.



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