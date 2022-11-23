Цей матеріал — частина спільного проєкту НВ, Mastercard та Дія.Бізнес « 5 нагальних тем для підприємців », у межах якого ми розбираємо найактуальніші потреби малого та середнього бізнесу в Україні.

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З початком повномасштабної війни, український бізнес щоденно долає низку викликів, аби вистояти та далі працювати у цій реальності. Сьогодні підприємці продовжують шукати шляхи для розвитку, й один із них — робота з новими клієнтами за кордоном. Згідно з дослідженням Mastercard SME Index, 28% українських МСБ, що працюють під час війни, вже поширили свою діяльність на іноземного споживача, а 21% планують почати це робити у майбутньому. Міжнародні маркетплейси — це можливість розширити ринок збуту і почати працювати з іноземною аудиторією.

Вісім років тому власник KGU Music та MG Leather work Максим Гопанчук вирішив продавати запчастини до музичних інструментів на eBay. «В Києві у нас був власний музичний магазин, де можна було знайти навіть вінтажні інструменти зі США, які ми навчилися ремонтувати», — розповідає він та додає, що для цього розпочали власне виробництво запчастин.

За цей час Максим Гопанчук встиг відкрити свої магазини і на інших майданчиках — Amazon та Etsy, а також розпочав ще один бізнес з продажу одягу. Минулий, 2021 рік, підприємець називає найвдалішим, а з січня до вересня 2022-го продажі взагалі виросли на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. «Наш магазин в Україні поки, на жаль, на паузі, ми працюємо лише з іноземними замовниками», — зазначає він. Підприємець каже, що зараз найкращий час для українців розпочати роботу на всесвітньовідомих майданчиках.

Як вибрати майданчик?

Минулого року українські підприємці реалізували на іноземних маркетплейсах товарів за оцінками експертів на суму більш ніж $600 млн, розповідає директорка департаменту міжнародних операцій Укрпошти Юлія Павленко. Вибір майданчика для власного бізнесу залежить від товару, який пропонує підприємець. Найпопулярнішим серед українців є Etsy, де частіше за все продають hand-made або ж крафтову продукцію. Це може бути будь-який товар: від одягу, аксесуарів, декору, товарів для хобі до портативних вуликів, будиночків для собак чи наборів для виготовлення сиру камамбер вдома. За даними офісу Etsy, зараз на маркетплейсі зареєстровано понад 55 тис. підприємців з України.



На eBay працює близько 12 тис. українців, які пропонують покупцям з усього світу як нові, так і вінтажні або колекційні речі. На ньому можна публікувати оголошення двох форматів — з фіксованою ціною або у вигляді аукціону, який переважно триває від тижня до десяти днів.



Amazon, де працює понад 10 тис. українських підприємців, розрахований на продаж товарів масового вжитку. Тут можна запропонувати усе — від аксесуарів для геймінгу до домашнього текстилю чи автентичного українського одягу. Велике значення для тих, хто співпрацює з Amazon, мають відгуки споживачів. Якщо їх багато і вони позитивні, товар підприємця пропонується сайтом потенційним покупцям першим.



Як зареєструватися?

Etsy. З квітня 2021 року відкрити новий магазин на Etsy з України неможливо. Це пов’язано з впровадженням нової системи оплати Etsy Payments, яка недоступна для українських споживачів. Але є альтернативні варіанти:



1. У профільних Facebook-групах чи на дошках оголошень можна знайти власників діючих магазинів, домовитись про співпрацю на вигідних умовах та через них продавати свою продукцію.



2. Деякі українці, які зараз перебувають за кордоном, можуть скористатися можливостями майданчика та створити свій магазин.



3. Шукайте партнерів за кордоном не лише серед українців і реєструйте магазин. Робити відправлення товару з України можливо для продавців на Etsy.

eBay. На eBay більшість користувачів відкривають свій магазин самостійно. Щоб почати працювати з платформою, продавець має пройти простий реєстраційний шлях:



1. Заповніть коротку реєстраційну форму або авторизуйтеся за допомогою облікових записів Facebook, Google, Apple.

2. На платформі створіть обліковий запис продавця eBay та заповніть всю необхідну інформацію профайлу.

3. Зареєструйтеся в програмі Керованих платежів та синхронізуйте обліковий запис eBay з обліковим записом Payoneer.

4. Введіть дані кредитної або дебетової картки для покриття зборів із продажу товарів та витрат, що можуть виникати у разі повернення коштів покупцю або в разі скарг.

5. Далі надішліть заявку на реєстрацію для перевірки з боку Payoneer. Виплати будуть здійснюватися на ваш обліковий запис, з якого ви зможете переказувати гроші на свій рахунок.

6. Створіть перше оголошення та завантажте фото й детальний опис товарів, які плануєте продавати на платформі.

Amazon. На Amazon є два види акаунтів для продавців.

1. Індивідуальний:

підприємець може продавати не більше 40 товарів на місяць;

відсутня комісія;

з кожної одиниці продукції треба заплатити $0,99.

2. Професійний:

немає обмежень на кількість продажів;

повний доступ до будь-якої категорії товарів;

комісія $39,99 на місяць.

Реєстрація на Amazon, як показує практика, потребує більше часу у порівнянні з іншими міжнародними маркетплейсами.

«Тут важко зареєструватися самостійно, оскільки майданчик вимагає від підприємця надати великий пакет документів», — каже Юлія Павленко. Однак для тих, хто відчуває потребу в допомозі, є багато експертів, яких також можна знайти у профільних спільнотах у соціальних мережах і попросити консультації.



Якщо ви прагнете спробувати пройти шлях оформлення акаунту продавця на платформі без сторонньої допомоги — з детальною покроковою інструкцією алгоритму реєстрації, ви можете ознайомитись на сайті Дія.Бізнес у спеціальному матеріалі розділу «Масштабування».



Ба більше, на сайті Дія.Бізнес є окрема категорія з масштабування в розділі безкоштовних консультацій, які охоплюють питання логістики та виходу на іноземні майданчики та маркетплейси. Також, для підприємців, що прагнуть більше дізнатися про міжнародні інтернет-платформи та специфіку роботи з ними, створена серія вебінарів E-Export School від Укрпошти для підтримки малого та середнього бізнесу, де спікери розкажуть, як ефективно експортувати товари з України та генерувати онлайн-продажі.



Які умови міжнародні торгові майданчики надають українцям?

Після початку повномасштабної війни, деякі закордонні маркетплейси пішли назустріч українським виробникам та зробили для них пільгові умови співпраці.

Так, eBay активно підтримує українських підприємців. Сьогодні бізнес, який має асортимент понад 100 товарів, може працювати три місяці на платформі без сплати реферальної комісії. Представники малого бізнесу отримують ліміт на створення 200 безплатних оголошень.

Однак правила маркетплейсу постійно оновлюються і перед початком співпраці з ним важливо їх переглянути.

Компанія Amazon запровадила спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. На початку вересня 2022 року реферальна комісія маркетплейсу була знижена до 0%. Такі умови будуть збережені впродовж наступних 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії. Раніше ж розмір комісії становив від 7% до 17% з кожного проданого товару.

Логістика замовлень за кордон, або що треба знати про митне законодавство?

Логістика відіграє ключову роль для роботи з клієнтами за кордоном. Українське законодавство вимагає від поштових операторів оглядати товар перед відправкою, а деяку продукцію неможливо надсилати без додаткових документів. Наприклад, згідно з даними Укрпошти, картини чи витвори мистецтва (картини, ікони, старовинні книги, монети, ордени та інше) можна відправити лише з експертним висновком або свідоцтвом на право тимчасового вивезення культурних цінностей з території України.

Якщо продавець хоче відправити власну картину, то попередньо потрібно оформити висновок про те, що вона не становить культурної цінності. Такий документ може надати організація, що має право на проведення державної експертизи культурних цінностей.

Митні органи різних країн більш прискіпливо перевіряють вироби, опис та товарні коди, які відповідають цій категорії. Наприклад, в Італії вони мають проходити повний митний огляд незалежно від задекларованої вартості.

Будь-яка зброя та іграшки, які її імітують — заборонені. Іграшкові рушниці, мініатюри антикварних пістолетів, запальнички у вигляді гранат, дерев’яні макети зброї для історичних реконструкцій тощо. Варто пам’ятати, що перевізники, зокрема авіакомпанії, перевіряють, що саме транспортують підприємці, й неодноразово повертали посилки з мініатюрними антикварними пістолями чи макетами зброї. Перевізник не ризикує та не перевозить те, що виглядає як зброя.

Косметику та побутову хімію, які можуть бути вогненебезпечними, також заборонено надсилати за кордон. До цієї категорії належить спиртовмісна парфумерія, косметичні олії, лакофарбова продукція, промислові розчинники, відбілювачі та кислоти, дезодоранти, фарби-спреї тощо. У такому випадку авіадоставкою можна користуватися лише за наявності паспорта безпеки (MSDS), де вказано, що продукція безпечна для транспортування повітрям.

Для імпорту та експорту насіння у багатьох країнах світу потрібно додати оригінал фітосанітарного сертифіката. В деяких країнах вимоги більш жорсткі. До прикладу, в Австралії вантаж, який не відповідає санітарним документам, може бути утилізований, або повернений назад до України.

У кожній країні існує певний ліміт безмитного оформлення. Для США він складає $800, а для Ізраїлю — $75. Товари, що коштують більше, обкладаються податками. Як правило, їх акумулюють самі майданчики та перераховують кошти до бюджету тієї чи іншої країни. Наприклад, український підприємець продав товар на $100, а покупець із Німеччини сплатить $123 з урахуванням мит та податків. Відправнику посилки надсилають спеціальний код, який треба вказати під час оформлення вантажу і тоді він буде доставлений швидше. Німецькі митники побачать, що всі кошти сплачені й не будуть додатково перевіряти посилку.

Бренд та лояльні клієнти за кордоном

Якісний товар та гарний сервіс — це дві важливі складові у роботі кожного бізнесу, хоч би де він не працював.

На одній з конференцій, розповідає Максим Гопанчук, лекторка розбирала ситуацію, коли клієнт допустив помилку при замовленні продукції на сайті і просить повернуть кошти за доставлену продукцію. «Вона пропонувала сказати покупцеві, що він сам винен. І не виплачувати жодної компенсації. Але я не згоден», — каже підприємець. Він зазначає, що клієнту, який помилився, потрібно запропонувати альтернативу. І тоді, найімовірніше, він не тільки залишить позитивний відгук, що важливо для міжнародних торгових майданчиків, але й стане постійним клієнтом.

Надавати якісний сервіс — найважче в роботі, зазначає підприємець. Це не лише пошук компромісу з «важкими клієнтами», а й постійний процес побудови індивідуальної взаємодії бренду з кожним своїм споживачем. Особливо це важливо у роботі з новими ринками та іноземними покупцями. Кожна країна по-своєму особлива, як і її жителі. Відповідно треба відразу бути готовим до того, що робота з вашим потенційним споживачем за кордоном, з його очікуваннями від нового бренду, буде відрізнятися від вже добре пропрацьованої взаємодії з клієнтами в Україні. Наприклад, у країнах ЄС та США покупці не люблять, коли продукція надходить до них, загорнута у чорну плівку, тому підприємці завжди надають перевагу альтернативним варіантам допакування.

Лише розуміючи потреби, бажання клієнтів, підтримуючи з ними професійний «діалог» під час продажу товару чи надання послуг, можна будувати лояльне ставлення до бренду та, у кращому випадку, зробити свого споживача амбасадором бренду.

Війна принесла країні та нашим підприємцям чимало випробувань, але світ допомагає українцям, надаючи підтримку й допомогу всюди, де ми її потребуємо. Одна із таких можливостей для українських підприємців — розширення бази іноземних клієнтів через співпрацю з інфлюенсерами. Сьогодні українські бренди часто співпрацюють з відомими в ЄС та США блогерами, і вони також готові рекламувати українську продукцію безкоштовно. «Багато хто не бере кошти за свої послуги. Інші знизили прайси удвічі і кажуть, що заплатити можна, коли буде зручно», — розповідає Максим Гопанчук. Британські блогери, додає експерт, згадують про їхню продукцію у різних своїх постах за власною ініціативою та також не беруть за це кошти, щоби допомогти українцям.

Попри складнощі та додаткові зусилля, які потрібні щоби налагодити продажі за кордон на меркетплейсах, у виході на міжнародну аудиторію є великий потенціал, який бачать сьогодні підприємці. Зокрема, за даними дослідження Mastercard SME Index, українські МСБ вже активно продають свої товари та послуги на ринки США, Польщі, Німеччини, Великої Британії. Але бізнеси постійно прагнуть виходити на нові рубежі і вже зараз хочуть розширювати роботу в таких країнах як Болгарія, Італія, Молдова та інших.

