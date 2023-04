Лидер по продажам смартфонов в России. НАПК внесла Xiaomi в перечень международных спонсоров войны 14 апреля, 09:43 Xiaomi занимает первое место по продажам смартфонов в России (Фото:Aly Song / Reuters)

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую корпорацию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны.

Как сообщили в НАПК, причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в государстве-террористе.

С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

«Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим. Так, в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка и сейчас является лидером продаж смартфонов в стране-агрессоре. В июле 2022 года Xiaomi и его суббренд POCO вместе занимали 42% российского рынка смартфонов, имея первое место по объему продаж», — отметили в НАПК.

Российский рынок для этой китайской компании чрезвычайно важен, именно поэтому Xiaomi даже не объявляла о своих планах по выходу из РФ, хотя и с весны 2022 года не вела маркетинговую деятельность в стране.

«Более того, Xiaomi сейчас активно восстанавливает набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России. Xiaomi Corporation спонсирует военную агрессию террористического государства и должна понести как репутационные, так и юридические последствия своих действий», — подчеркнули в НАПК.

Xiaomi — один из мировых лидеров по объему производства смартфонов, компания производит бытовую технику, планшеты, смарт-часы, программное обеспечение, электросамокаты, электровелосипеды и многое другое.

В перечень международных спонсоров войны НАПК уже внесло компании Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd. Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher и Raiffeisen Bank International .

Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

Таким образом, сотрудничество с подобными компаниями становится рискованным и нежелательным на международном рынке, что защищает международный финансовый сектор от спонсоров российской войны.