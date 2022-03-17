Печатайте под копирку. Xerox остановила поставки в РФ 17 марта, 20:44 Цей матеріал також доступний українською Xerox прекращает продажи в стране-агрессоре (Фото:Brendan McDermid / Reuters)

Американская компания Xerox Holdings Corp. приостановила поставки продукции в Россию.

Об этом заявил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс, сообщает Интерфакс-Украина.

Хейсс также отметил, что Xerox отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.

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В России и Украине компания Xerox представлена отдельными юридическими лицами.

Хейсс добавил, что российское подразделение, как и украинское, не вырабатывает выручку в большом объеме. Компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.

Как сообщалось, российская прокуратура предупредила западные компании, которые покидают рынок РФ, что их активы могут быть арестованы.

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