Xerox отказалась от сделки с японской Fujifilm

Американская компания Xerox Corp отозвала сделку с японской Fujifilm Holdings о покупке американской компании за $6,1 млрд.

Об этом сообщили в пресс-службе Xerox.

Кроме того, компания также объявила об отставке гендиректора Джеффа Джейкобсона и ряда других членов совета директоров.

В Xerox отметили, что компания в течение нескольких недель просила Fujifilm о немедленном начале переговоров об улучшении условий сделки.

"Несмотря на нашу настойчивость, Fujifilm не дала заверений о том, что намеревается сделать это в приемлемые сроки", - сообщили в компании.

В свою очередь Fujifilm намерена "оспорить одностороннее решение Xerox", передает Интерфакс-Украина.

"Fujifilm рассматривает все имеющиеся варианты, включая возбуждение иска о возмещении ущерба", -говорится в сообщении компании.

Отметим, что ранее инвестор-активист Xerox Дарвин Дисон обвинил Джейкобсона в том, что он активно вел переговоры о сделке с Fujifilm, несмотря на запрет со стороны совета директоров Xerox.

По мнению инвестора, Джейкобсон стремился добиться от представителей Fuji гарантий того, что он продолжит возглавлять компанию после поглощения. Таким образом, он отстаивал свои собственные интересы, а не интересы акционеров, говорилось в подданном в суд иске.

В ноябре 2017 года председатель совета директоров Xerox Роберт Киган сообщил Джейкобсону, что он может быть уволен из-за слабых финансовых показателей. Компания начала поиски нового CEO, но прекратила их после официального предложения со стороны Fuji, сделанного в конце ноября. Через несколько дней совет директоров принял решение сохранить пост гендиректора за Джейкобсоном.

В январе стало известно, что Fujifilm Holdings заключила сделку о покупке американской компании Xerox Corp за $6,1 млрд, объединив ее в свое совместное предприятие.

Fujifilm Holdings Corporation - японская компания. Основными видами деятельности являются разработка, производство, продажа и обслуживание цветной фотопленки, цифровых фотоаппаратов, оборудованием для фото печати, копировальных устройств и принтеров. Президент компании - Сигетака Каморе. Главный офис компании находится в Минато (Токио, Япония).

Xerox Corporation - американская корпорация, один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, пионер массового выпуска копировальных аппаратов. Главным исполнительным директором является Джефф Джейкобсон.