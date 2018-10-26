Wizz Air запустил новый ежедневный рейс из Украины в Европу

Полеты в Вену будут осуществляться каждый день

Венгерский лоукостер Wizz Air открывает новый ежедневный рейс Киев-Вена из Международного аэропорта Киев им. Игоря Сикорского.

Об этом сообщили на Facebook-странице аэропорта.

Первый рейс лоукостера из Киева состоится уже в это воскресенье, 28 октября в 9 утра. Обратный рейс из Вены приземлится в аэропорту 29 октября в 13:35.

Ежедневный прямой рейс Вена-Киев-Вена будет осуществляться авиалайнерами типа Airbus A320.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, сочетая 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену. Таким образом, и с сегодняшнего дня Wizz Air выполняет рейсы по 37 маршрутам в 11 стран в/из Украины.

Отметим, что авиакомпания Wizz Air начала выполнять перелеты из аэропорта Киев в 2008 году.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорта три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.