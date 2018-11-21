Wizz Air запустит новые авиарейсы из Украины

Авиакомпания открывает новые рейсы в связи с открытием базы Wizz Air в Польше

Венгерский лоукостер Wizz Air запустит новые прямые рейсы из Киева и Харькова в Краков.

Об этом свидетельствует информация из системы бронирования Wizz Air, пишет портал avianews.com.

Авиакомпания начнет летать из Киева в Краков с 5 апреля 2019 года четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты уже доступны в продаже по цене от 609 грн в одну сторону с учетом перевозки небольшого предмета ручной клади.

Рейсы Харьков-Краков Wizz Air запустит с 16 сентября 2019 года с частотой два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Цены на билеты стартуют от 459 грн в одну сторону.

Компания запускает новые авиарейсы в связи с открытием новой базы Wizz Air в Польше весной 2019 года с двумя самолетами Airbus A321.

Напомним, что Wizz Air в январе-октябре 2018 года перевезла на рейсах в/из Украины более 1,2 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.