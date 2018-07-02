Wizz Air запустил новые рейсы из Украины в Германию

Венгерский лоукостер открыл новые рейсы из Украины в Берлин и Франкфурт

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл ежедневные рейсы из Киева в Берлин (аэропорт Шенефельд) и Франкфурт.

Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании.

Стоимость билета в одну сторону стартует от 989 грн. Обслуживает рейсы Airbus A320.

Кроме того, и. о. руководителя корпоративных коммуникаций авиакомпании Сорина Ратц заявил, что в 2018 году авиакомпания удваивает свою деятельность в Украине.

Напомним, что в апреле компания открыла прямой авиарейс в немецкий Дортмунд.

Кроме того, с 20 июня Wizz Air запустила международный авиарейс из Харькова в Катовице (Польша).