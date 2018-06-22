Лоукостер Wizz Air запретил бесплатный провоз ручной клади

Венгерский лоукостер Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах. В частности, авиаперевозчик отменяет ее бесплатный провоз. Теперь только пассажиры с Wizz Priority смогут взять с собой багаж в салон.

Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

"Поскольку у нас ограниченное пространство на борту, мы не можем гарантировать, что ручная кладь пассажиров будет путешествовать вместе с ними в кабине самолета", - говорится в сообщении.

Теперь, чтобы взять с собой ручной багаж в салон самолета, придется покупать Wizz Priority, стоимость которого составляет от €5 до €10 при покупке онлайн и €25 при покупке в аэропорту. Wizz Priority дает право первоочередного попадания в салон самолета, возможность пронести ручную кладь, а также маленькую сумку 40x30x18 см (например фотоаппарат или ноутбук), но не предусматривает приоритета при регистрации и контроля по авиабезопасности.

В остальных случаях ручной багаж будет помещен в багажный отдел самолета перед посадкой на борт.

Напомним, что последние изменения багажных правил состоялись в октябре прошлого года, тогда авиакомпания ввела новый стандарт бесплатной ручной клади размером 55x40x23 см и весом до 10 килограмм и одновременно ограничивая количество людей, которые могут бесплатно пронести этот багаж на борт самолета.

До сих пор первые 90 пассажиров могли взять с собой в салон самолета ручную кладь, причем в первую очередь гарантированно могли взять те, кто имел Wizz Priority, другие – как повезет.

Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.