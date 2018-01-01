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Wizz Air задумался о смене "домашнего" аэропорта в Украине

Сегодня, 15:47
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Wizz Air ищет альтернативу аэропорту в Жулянах

Фото: wizzair/facebook

Венгерский лоукостер Wizz Air ведет переговоры с аэропортом Борисполь и  рассматривает аэропорт Борисполь в качестве альтернативы Жулянам в будущем.

Об этом заявил главный исполнительный директор Wizz Air Джозеф Варади, пишет издание liga.net.

"Мы открыты для новых предложений, поэтому проводим переговоры не только с Борисполем, но и с другими региональными аэропортами", - заявил Варади.

По его словам, сейчас у аэропорта Киев есть некоторые ограничивающих развитие Wizz Air факторы.

"Например, короткие взлетно-посадочные полосы. Мы постепенно переоснащаем наш флот новыми самолетами Airbus А321, которые больше Airbus А320. Сегодня Жуляны способны принимать только А320. Этот вопрос нужно будет решать, поэтому руководству нужно будет инвестировать в аэропорт", - подчеркнул Варади.

Отметим, что авиакомпания Wizz Air является базовым перевозчиком для аэропорта Киев и генерирует для аэропорта от 40% до 50% пассажиропотока и доходов, в зависимости от периода года.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.

Теги:   Аэропорт Борисполь Wizz Air Ukraine Авиабаза Wizz Air Аэропорт Жуляны База

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