Wizz Air осуществила первый полет между Харьковом и Веной

До средины февраля рейсы будут осуществляться по воскресеньям и средам

В воскресенье, 25 ноября, авиакомпания Wizz Air выполнила первый полет между Харьковом и Веной.

Об этом сообщает ЦТС.

Рейсы будут осуществляться по воскресеньям и средам, а с 18 февраля - по вторникам, четвергам и субботам.

Первый самолет из Вены был принят в 10:35. В обратном направлении самолет был отправлен в 11:52. Время полета составляет 2 часа 30 минут.

Рейс выполняется воздушным судном Airbus A320-200 с регистрационным номером HA-LWB. Возраст самолета 8,7 лет.

Маршрут Харьков-Вена стал шестым направлением, по которому осуществляет полеты из этого украинского аэропорта Wizz Air.

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