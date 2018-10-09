Wizz Air сократил срок бесплатной онлайн-регистрации на обратный рейс

Венгерский лоукостер Wizz Air значительно сократил время бесплатной регистрации для обратных рейсов по билетам, в которых пассажир не оформил услугу выбора места.

Об этом свидетельствует обновленная информация в справочном центре авиаперевозчика, передает профильный портал avianews.

Так, если ранее по бронированиям, которые включали перелеты в обе стороны, на обратный рейс путешественник мог пройти онлайн-регистрацию за 15 дней до вылета, то теперь срок открытия регистрации сокращен до 48 часов.

Новые правила означают, что теперь без оплаты выбора места пассажиры не могут пройти регистрацию на обратный рейс и распечатать посадочные талоны, если поездка не превышает 15 дней.

Путешественники, купившие билеты по тарифам с включенным выбором мест или докупившие эту услугу отдельно, по-прежнему могут регистрироваться на рейс за 30 дней до вылета.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсами в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.