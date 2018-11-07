Wizz Air собирается напрямую летать в Минск

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Запуск прямых рейсов может произойти в следующем году

Запуск прямых рейсов может произойти в следующем году

Венгерский лоукостер Wizz Air может открыть прямые рейсы в Минск.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел и внешней торговли Венгрии Чаба Балог, передает белорусское информагентство БЕЛТА.

По его словам, сейчас обсуждается вопрос об увеличении числа прямых авиарейсов в Беларусь. "У нас тесные, хорошие отношения с авиакомпанией венгерского происхождения - лоукостером Wizz Air. Попробуем обсудить с ней открытие прямых рейсов в Беларусь".

Ожидается, что запуск прямых рейсов произойдет в следующем году.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам из 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.

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