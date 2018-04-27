Wizz Air рассказал о конкуренции с лоукостером Ryanair в Украине

Венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air считает, что конкуренция на украинских маршрутах с ирландским лоу-костом Ryanair не повредит компании, а наоборот, повысит эффективность работы.
Об этом сообщил исполнительный вице-президент и заместитель генерального директора Wizz Air Стивен Джонс (Stephen Jones), передает агентство Интерфакс-Украина.
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"Конкуренции мы не боимся, мы считаем, что это хорошо, она движет нас к повышению эффективности и к лучшему обслуживанию наших клиентов", - сказал он.
Относительно возобновления работы украинской "дочки", Джонс отметил, что этот вопрос изучается, а в целом до 2028 года компания намерена увеличить флот до 300 самолетов, и для этого будет открывать новые рынки.
При этом он добавил, что в Украине есть неплохие возможности для расширения работы в других региональных аэропортах, помимо тех, где уже работает компания. По его словам, команда авиаперевозчика сейчас изучает этот вопрос.
Wizz Air - одна из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы. Флот Wizz Air насчитывает 96 самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.
Напомним, что 23 марта аэропорты Борисполь и Львов подписали договоры с Ryanair о начале полетов в Украину. Компания уже начала продажу билетов на украинские рейсы в системе бронирования.
Авиакомпания откроет 15 направлений: 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания рассчитывает за первый год перевезти 800 тыс. украинцев.
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