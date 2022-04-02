В Wizz Air заявили, что в ближайшее время не будут летать в Россию 2 апреля, 15:49 Цей матеріал також доступний українською Wizz Air (Фото:Newcastle Flyer/Twitter)

Авиакомпания Wizz Air удалит из системы бронирования билеты в Москву и не будет летать в Россию до конца октября.



Один из крупнейший европейских лоукостеров Wizz Air (Венгрия) заявил, что не намерен возобновлять полеты в Россию. «Wizz Air постоянно следит за текущей ситуацией, поэтому все рейсы в/из РФ будут отменены по полному расписанию летнего сезона (до 30 октября)», — сообщили в компании.

Видео дня

И добавили, что авиабилеты будут удалены из системы бронирования.

В начале недели на сайте WizzAir оказались доступны к покупке билеты из Москвы по нескольким направлениям.

В частности, в венгерские Будапешт и Дебрецен на июнь этого года, в Абу Даби — на октябрь 2022 года.

Напомним, что 27 февраля WizzAir заявил о приостановке полетов в Россию.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.