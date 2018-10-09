Wizz Air назвал самые популярные летние направления из Украины

Чаще всего украинцы летали в Германию

Пассажиры венгерского лоукостера Wizz Air на украинских направлениях в течение лета 2018 года предпочитали летать в Германию.

Об этом сообщили в компании, передает отраслевое издание avianews.

Наиболее популярными направлениями в период с июня по август стали Киев-Мемминген, Киев-Дортмунд, Киев-Франкфурт и Киев-Берлин.

Также среди наиболее популярных украинских направлений лета 2018 года оказались маршруты Киев-Будапешт и Киев-Варшава.

В целом, за лето лоукостер перевез на рейсах в Украину или из Украины более 450 тыс. пассажиров, что на 145% больше в сравнении c аналогичным периодом прошлого года.

Wizz Air, крупнейший лоукостер в Центральной и Восточной Европе, выполняет рейсы более чем по 600 маршрутам с 27 баз, соединяя 145 направлений в 44 странах. Флот авиакомпании состоит из 89 самолетов Airbus.

По итогам первых семи месяцев (январь-июль) 2018 года Wizz Air перевезла на украинском маршруте более 700 тыс. пассажиров, что вдвое превышает показатель прошлого года.

В этом году из Украины открыто 13 новых направлений, включая рейсы в Катовице, Гданьск, Дортмунд, Лондон Лутон, Лиссабон, Таллинн, Франкфурт, Берлин Шонефельд и Вену.