Wizz Air не верит в скорое окончание войны. Венгерский лоукостер готов возобновить рейсы в Украину не раньше ноября 14 мая, 18:11 Цей матеріал також доступний українською Wizz Air не верит, что война в Украине закончится до октября (Фото:Newcastle Flyer/Twitter)

Венгерский лоукостер Wizz Air, ранее продливший отмену всех рейсов в Украину и из страны до июля 2022 года, оставил в системе бронирования только три направления из Украины и те — после октября 2022 года.

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По состоянию на 14 мая авиакомпания выставила цены только на билеты Киев — Абу-Даби, Запорожье-Вроцлав и Запорожье-Катовице, отмечает Интерфакс-Украина.

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Еще в апреле в системе бронирования из Киева было 12 направлений, из Львова — шесть, еще несколько — из Одессы.

После начала Россией войны против Украины 24 февраля Wizz Air отменил рейсы до 26 марта включительно, а в начале марта продлил отмену до июня.

Владельцы билетов на отмененные рейсы получили от компании предложение вернуть деньги или положить их на годовой депозит для покупки билетов в будущем с 20% добавкой.

В аэропорту Киев осталось три самолета компании, во Львове — один, которые не успели вылететь до 24 февраля.

Конкурент Wizz Air — ирландский лоукостер Ryanair — отказался от всех рейсов в Украину и из страны, в частности, из аэропортов Киев, Львов и Одесса, на неограниченный срок.

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