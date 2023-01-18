И Фридман не помог. Wintershall Dea, крупнейший партнер Газпрома, уходит из РФ и закрывает совместные проекты 18 января, 15:19 Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России (Фото:wintershalldea.com)

Немецкая компания Wintershall Dea, которая была партнером Газпрома в ряде совместных проектов, объявила о намерении покинуть рынок РФ.

Компания пошла на такой шаг после того, как власти РФ решили ввести регулируемые цены на продукцию и услуги совместных предприятий. Такое решение российских властей Wintershall Dea назвала экономической экспроприацией, говорится в ее заявлении.

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«Наблюдательный совет Wintershall Dea утвердил принципиальное решение правления о выходе из России. Wintershall Dea намерена покинуть Россию в установленном порядке, соблюдая все применимые юридические обязательства», — сказано в нем.

«Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжать работу в России нецелесообразно. Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой. В последние месяцы введены ограничения действиями западных компаний в стране и вмешательством извне в деятельность нашего совместного предприятия сделало невозможным деятельность Wintershall Dea в России, как прежде, и привело к экономической экспроприации совместных предприятий в России», — завил гендиректор компании Марио Мерен.

Компания исключит российский сегмент из финансовой отчетности и зафиксирует единовременные потери в размере 5,3 млрд евро, связанные с этим решением.

Wintershall DEA была создана в 2019 году после слияния нефтегазовых активов — Wintershall Holding GmbH и DEA Deutsche Erdoel AG, принадлежавших, соответственно, немецкому концерну BASF и группе LetterOne российского бизнесмена Михаила Фридмана.

Добывающая компания Dea, в свою очередь, была куплена группой Фридмана Letter One в 2014 году за 5,1 млрд евро у немецкого энергетического гиганта RWE.

После слияния с BASF группа Фридмана согласилась на роль младшего партнера, получив в компании Wintershall DEA миноритарный пакет в 33,3%.

Wintershall DEA — владеет или участвует в работе целого ряда внутренних немецких (карта) и общеевропейских газопроводов, включая два сверхважных проекта Газпрома. Ей принадлежит 15,5% в компании Nord Stream AG — операторе газопровода Nord Stream. Кроме того, она является одним из финансовых партнеров Nord Stream 2.

Продукция одного из сибирских СП Газпрома и Wintershall DEA может применяться для производства компонентов авиатоплива, используемого российской армией в войне против Украины, выяснили журналисты Der Spiegel и телекомпании ZDF.