Три вопроса к Елене Поликарчик, основательнице БФ Dental Help UA 23 мая, 10:00 Позиция Елена Поликарчик, основательница БФ Dental Help UA

На сегодняшний день средства для помощи Украине, как правило, выделяют международные доноры. В то же время существует успешная практика, когда благотворительные инициативы финансирует непосредственно профессиональное сообщество. Елена Поликарчик — СЕО White Dental Group, компании — дистрибьютора стоматологических товаров.

В апреле 2022 года она основала БФ Dental Help UA, который объединяет украинских врачей-стоматологов в их стремлении восстанавливать стоматологическое здоровье защитникам. Львиная доля финансирования принадлежит компании Straumann group.

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— Елена, как возникла идея создания фонда?

Фото: БФ Dental Help UA

— С первых дней войны я и моя команда запустили много разных инициатив помощи — коллегам, врачам, воинам и так далее. Энергии было много, и мы стремились направить ее на что-то полезное для победы. Как и в мирное время, компания White, которую я возглавляю, была импульсом к большему, так и сейчас мы взяли на себя ответственность делать больше для победы. Мы понимали, что должны дать возможность нашим защитникам прежде всего не страдать от зубной боли во время выполнения боевых задач. Также важно, чтобы они могли нормально жевать, чтобы качественно питаться, потому что еда — это источник силы для бойца. Сначала мы пытались закрывать потребности фонда силами команды и стоматологических клиник, которые откликнулись помогать. Впоследствии удалось привлечь помощь международных партнеров.

Инфографика: NV

— Кто на сегодня является основными донорами проекта?

— Одним из мощных доноров проекта стал производитель номер один стоматологических имплантатов в мире — Straumann group. Он предоставил 5.000 имплантатов на сумму 1 млн евро. Это имплантаты с лучшими клиническими результатами, обеспечивающие заживление и приживление гораздо быстрее, а также работающие в экстремальных условиях, в которых может оказаться организм. Это именно то, что нужно в полевых условиях. Впоследствии присоединилась экспертизой и деньгами сообщество ITI, офис которого расположен в Швейцарии. Локальные представители ITI объединились в экспертный совет фонда, который подсказывает, как лечить челюстно-лицевые травмы в условиях войны.

Фото: БФ Dental Help UA

— Какие перспективы развития фонда?

— Уже сегодня понимаем, что потребность в восстановлении улыбок защитников будет только расти. Сейчас есть воины, которые не вернутся на поле боя и нуждаются и время для полной стоматологической реабилитации. Поэтому у фонда есть и будет много работы. Главные вызовы сегодня — создание действенного механизма постоянного привлечения средств и еще большая сплоченность стоматологов. К этому и идем.

Фото: БФ Dental Help UA