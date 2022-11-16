Желто-голубой дух свободы на Web Summit 2022: CEO Parimatch Ukraine о том, чему украинцы могут научить мир 16 ноября, 18:17 Позиция depositphotos

«Быть украинцем» — новая концепция в бизнесе", — Наталья Гилевич о том, чему европейцы могут научиться у Украины

автор: Наталья Гилевич, генеральный директор Parimatch Ukraine

Наталья Гилевич, генеральный директор Parimatch Ukraine

Сегодня европейские страны и партнеры помогают Украине противостоять российской агрессии. По данным Institute for the World Economy, общая сумма обязательств стран ЕС по помощи Украине составила около 27,76 млрд евро по состоянию на август 2022 года.

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Украина же делится опытом противостояния войне, борьбы и работы, невзирая ни на что. Сегодня мы — украинцы — являемся участниками истории, созидающейся каждый день. Мы уже адаптировались к жизни и развитию во времена турбулентности. Но уверены, что этот опыт может пригодиться любому предпринимателю в любой стране.

В ходе Web Summit 2022, я рассказала, как это — быть украинцем, и чему наш опыт может научить Европу.

Три урока от Украины для бизнеса

«Быть украинцем» — это новая концепция для бизнеса. Она заключается в умении преодолевать непредвиденные проблемы ежедневно и оставаться сильным, несмотря ни на что. Расскажу поподробнее.

1. Нам больше не страшно.

Сегодня мы уже не боимся рисковать, честно говорить о потерях, просить помощи для создания новых проектов. Нам было страшно в начале полномасштабной войны — 24 февраля. Теперь мы полны отваги. И она является самым лучшим иммунитетом от страха. По данным группы Рейтинг, за год гордость и радость за страну выросла вдвое. Эти эмоции продуктивнее страха.

Мы не чувствуем страха. И вы не бойтесь.

2. Скорость нашей работы выросла в несколько раз.

Раньше менеджеры могли планировать свою работу, вроде «доделаю это завтра, когда высплюсь», или «доделаю на следующей неделе, когда у меня будут новые идеи». Сегодня мы все работаем и делаем все до конца сейчас. Потому что мы не знаем, что будет завтра: будет ли электричество, не будет ли обстрелов, проснемся ли мы вообще.

Мы закрываем денежные сборы за считанные дни, а иногда и часы, перевыполняем планы. И не забываем о работе и семье. Эта новая скорость становится новой привычкой. Она останется в ДНК не только команды Parimatch, но и каждого украинца. Делать все сегодня.

3. Мы объединились и научились доверять.

В Украине объединились те, кто мог годами не находить общих решений. В настоящее время объединились бизнес и государство, бренды-конкуренты, спортсмены, фонды и просто граждане. Телеком-компании больше не конкурируют, а вместе обеспечивают бомбоубежища интернетом, а Верховная Рада ввела налоговые стимулы для бизнеса.

Ценности украинцев и жажда победы формируют единый важнейший принцип доверия, в котором царит желто-голубой дух свободы. Мы умеем оставаться сильными. Но мы можем научить этому других.