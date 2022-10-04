«Этот метод — наследие СССР». Россия заложила взрывчатку в Северные потоки еще на этапе строительства — Коболев 4 октября, 14:40 Андрей Коболев, бывший глава правления НАК Нафтогаз Украины (Фото:НВ)

За диверсиями на Северных потоках-1,2 стоит Россия, которая могла заложить взрывчатку в подводную инфраструктуру газопроводов еще при их строительстве.

Об этом заявил экс-глава правления Нафтогаза Украины Андрей Коболев в интервью немецкому изданию Sueddeutsche Zeitung, сообщает Интерфакс-Украина.

«Они уже закладывали взрывчатку, когда строили трубопровод. Этот метод — не российское изобретение, а наследие Советского Союза. В то время было обычной практикой прикреплять взрывчатку к любой недавно построенной критической инфраструктуре. Потому что ее нужно было быстро уничтожить в случае войны», — рассказал Коболев.

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Он напомнил, что использованное для достройки газопровода СП-2 трубоукладочное судно Академик Черский сопровождали российские военные корабли, которые могли передать необходимое для установки взрывчатки оборудование.

Экс-глава НАК исключает, что за саботажем на газопроводах могут стоять другие государства, кроме РФ, поскольку в трубах установлено множество датчиков, и они тщательно охраняются российским военно-морским флотом.

«Если трубопровод хорошо охраняется русскими, а Балтийское море является родиной российского военно-морского флота, как мог кто-то еще подойти к трубопроводу незамеченным? То, что кто-то заложит взрывчатку на трубопроводе незаметно для русских, просто немыслимо», — пояснил он.

По его словам, основной причиной подрыва потоков является возможность объявления форс-мажора, чтобы избежать оплаты огромных неустоек, поскольку Газпром не выполняет свои обязательства по поставкам газа по долгосрочным контрактам.

«Газпром не может просто закрыть краны и сказать европейским контрагентам: извините, ребята, газа больше нет. Тогда покупатели подадут в суд на Газпром, и российской компании грозят огромные штрафы… Если Газпром не поставит газ по Северному потоку-1 этой зимой, я полагаю, могут быть наложены штрафы в размере не менее $10 млрд. Максимум даже $30 млрд. А если они не заплатят, то в среднесрочной перспективе все их активы в Европе отберут через арбитраж», — отметил Коболев.

При этом экс-глава Нафтогаза считает, что ремонты на газопроводах при желании можно выполнить в течение месяца.

«Все эти разговоры о том, что трубопровод полностью разрушен коррозией, — вздор. После ремонта они, вероятно, не будут использоваться в течение 50 лет, как планировалось, а только в течение 40 или 30 лет. Но вы можете вернуть их в строй», — добавил он.

Фото: НВ

Как сообщалось, в ночь на 26 сентября произошла утечка на одной из ниток магистрали Северный поток-2 в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее о. Борнхольм. Также утечки были зафиксированы из обеих ниток первого Северного потока-1 северо-восточнее Борнхольма.

К настоящему времени расследование инцидентов с утечкой газа с Северных потоков ведут Швеция и Дания.