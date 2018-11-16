Взяли паузу. Зампредседатель правления Нафтогаза прокомментировал отказ компании от размещения евробондов

Государство разместилось под достаточно большие проценты, но НАК Нафтогаз Украины не мог разместиться лучше чем государство.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Нафтогаз Украины Сергей Перелома в эфире Радио НВ.

"Время покажет кто выгоднее сделал. Но мы должны понимать, что когда все говорят о том, что государство разместилось под достаточно большие проценты, то НАК Нафтогаз не мог разместиться лучше чем государство. Ни одно юридическое лицо, владельцем которой является само государство не получает более привлекательные проценты. Мы размещали бонды с определенной премией от государства, поэтому пока, что мы взяли паузу", - сказал он.

НАК Нафтогаз Украины на 100% принадлежит государству. В него входят оператор украинской ГТС и подземных хранилищ газа (ПХГ) компания Укртрансгаз, крупнейшая газодобывающая компания Укргаздобыча. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

По итогам 2017 года Нафтогаз получил чистую консолидированную прибыль 39,5 млрд грн, что в 2,2 раза больше, чем за 2016 год. Согласно аудированному Deloitte отчету, доход от реализации в 2017 году возрос на 18% – до 227,5 млрд грн.

22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд. Нафтогаз планирует направить средства, в частности, на погашение существующей финансовой задолженности, закупку газа для прохождения отопительного сезона и финансирование мероприятий для увеличения внутренней добычи.

По словам коммерческого директора Нафтогаза Юрия Витренко, в 2019 году компании будет необходимо погасить около 15 млрд грн долга.

С 5 ноября Нафтогаз проводил серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых планирует разместить выпуск 5-летних долларовых евробондов.

Однако, 15 ноября представитель иностранного банка сообщил агентству Українські Новини, что Нафтогаз отказался выпускать еврооблигации.

Позже в Нафтогазе объяснили отказ от размещения еврооблигаций волатильностью рынков.