Вздохнут с облегчением. Налоговая будет меньше проверять бизнес

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) планирует уменьшить минимум на 10% количество предприятий, которые попадут в план-график проведения проверок на 2019 год.
Об этом заявил и.о. заместителя председателя ГФС Евгений Бамбизов, передает пресс-служба ведомства.
По его словам, в органах ГФС существует рискоориентированный подход к деятельности налогоплательщиков и осуществлению их планирования до проверок. На сегодня в ГФС осуществляется просмотр утвержденных рисков с целью их актуализации.
"Утвержденные риски являются устаревшими и уже не могут объективно характеризовать то или иное предприятие. Мы сейчас осуществляем пересмотр критериев рискованности, определяем их актуальность и приоритетность. И уже планирование проверок на 2019 год будет осуществлено с учетом актуализированных рисков. Они будут обнародованы на веб-портале ГФС для того, чтобы бизнес понимал, в каком случае фискальная служба придет к нему с проверкой", – отметил Бамбизов.
Руководитель ГФС также отметил, что во время проверок не будут затрагивать тот бизнес, который не имеет объективных факторов риска.
Кроме того, важным шагом в системе аудита станет внедрение электронной проверки, над которой в ГФС активно работают. Это позволит выявлять большую часть рисков еще до проверки, добавил Бамбизов.
Напомним, что госорганы запланировали 143 тысячи проверок бизнеса в 2019 году.
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