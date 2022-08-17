«Зерновое соглашение»: из украинских портов вышли еще три судна

17 августа, 20:42
Судно PETREL S, которое вышло из порта Черноморск с грузом украинского продовольствия 17 августа 2022 года (Фото:Міністерство інфраструктури України / Facebook)

Судно PETREL S, которое вышло из порта Черноморск с грузом украинского продовольствия 17 августа 2022 года (Фото:Міністерство інфраструктури України / Facebook)

Еще три судна с украинской агропродукцией вышли из портов Черноморск и Одесса в среду, 17 августа. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры в Facebook.

В ведомстве уточнили, что суда PETREL S, SARA и EFE с более чем 33 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из украинских черноморских портов утром в среду. Накануне из украинских портов вышел самый большой караван из пяти судов, которые перевозят почти 110 тысяч тонн продукции. Ожидается, что 17 августа в порты зайдет такой же караван под загрузку более чем 70 тоннами зерна.

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По данным Мининфраструктуры, после начала работы «зернового коридора» из украинских портов вышли уже 24 судна с 600 тонн агропродукции.

https://www.facebook.com/MinInfra.UA/posts/pfbid02tNo8AVe7ae5xpZngzFnTfuw8cZoySgazet5rM1pigtxVsKXGmSPZsF4zhzCb4aqrl

Ранее турецкое Министерство национальной обороны сообщило, что в рамках Стамбульского соглашения из украинских портов 17 августа вышло еще четыре корабля с подсолнечным шротом, подсолнечным маслом и кукурузой, пишет агентство Анадолу.

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1 августа из Одесского морпорта вышло судно RAZONI с грузом в 26 тыс. тонн кукурузы под флагом Сьерра-Леоне — впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

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22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором.

Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный. Контроль портов остается за украинской стороной; никакие суда, кроме тех, которые будут обеспечивать экспорт зерна и связанной продукции, не могут войти в порты.

В Турции создали инспекционные группы из представителей всех сторон, которые проверяют грузы и персонал. Инспекцию проводят только в гаванях, на входе и выходе из Турецкого пролива.

В Мининфраструктуры заявили, что через три разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать каждый месяц около 3 млн тонн агропродукции.

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Редактор: Нина Григорская

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