А так рыбки хотелось. Сколько рыболовных компаний Украины прекратили работу из-за российской агрессии 13 мая, 20:54 Цей матеріал також доступний українською Рыбный рынок на рынке Привоз в Одессе (Фото:Александра Горчинская / НВ)

К началу мая промышленный лов рыбы из-за развязанной Россией войны против Украины прекратили или частично прекратили свыше 60% участников рынка, всего около 300 компаний.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом в Facebook заявил глава Госагентства мелиорации и рыбного хозяйства Артем Рипенко.

При этом он уточнил, что ведомство сейчас работает над тем, чтобы активнее привлекать новые.

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«В частности (привлекать, — ред.) промышленников из регионов, где промысел заблокирован», разработан проект постановления Кабина об эксперименте, который позволит рыбопромышленным предприятиям пополнять квоты при их исчерпании, добавил Рипенко.

По его словам, проектом постановления правительства предусматривается возможность привлечения новых пользователей, которые смогут приобрести на конкурентной основе квоту на промышленный вылов рыбы из существующего резерва.

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