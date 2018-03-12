Выкупленный у россиян украинский рудник стал еще более убыточным

Сухая Балка в 2017-ом нарастила убыток в 7,5 раз

Криворожский рудник Сухая Балка, входящий в группу DCH Александра Ярославского, по итогам 2017 года нарастил чистый убыток в 7,5 раз в сравнении с 2016 годом - со 157,3 млн грн до 1,17 млрд грн.

Об этом сообщается в официальной информации компании к повестке дня годового собрания акционеров, назначенного на 16 апреля, передает агентство Интерфакс-Украина.

На конец 2017 года нераспределенная прибыль составила 1,6 млрд грн. При этом суммарная дебиторская задолженность рудника за прошлый год снизилась на 79,7% - до 254,7 млн грн, долгосрочные обязательства возросли на 14,6% - до 574,1 млн грн, текущие обязательства снизились на 92,2% - с 2,5 млрд грн до 196,2 млн грн.

Стоимость активов по итогам 2017 года снизилась на 58,9% - с 5,9 млрд грн до 2,5 млрд грн, объем основных средств – на 6,9%, до 906 млн грн.

Напомним, что в мае 2017 года Evraz Group S.A., крупнейшим бенефициаром которой является российский бизнесмен Роман абрамович, подписала соглашение о продаже Kadish Limited (головная компания Евраз Сухая Балка) компании Berklemond Investments Ltd, которая входит в состав DCH Group Ярослаского.

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Цена продажи Евраз-Сухая Балка составила $110 млн без учета долга. Сумма должна была выплачиваться несколькими траншами: $25 млн Евраз получил после подписания соглашения о продаже, остаток - до 31 декабря 2017 года.