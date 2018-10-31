Выход в регионы. Леруа Мерлен решил открыть первый гипермаркет за пределами Киева

Компания Леруа Мерлен Украина, которая развивает в стране сеть DIY-гипермаркетов французского бренда Leroy Merlin, весной 2019 года планирует открыть первый гипермаркет за пределами Киева – в одесском торгово-развлекательном центре (ТРЦ) Riviera.

Как говорится на официальной странице ритейлера в Facebook, компания ищет сотрудников для работы в гипермаркете Leroy Merlin в Одессе, открытие которого планируется в ближайшее время.

Пятый гипермаркет сети Leroy Merlin в Украине (четыре работают в Киеве) разместится в одесском ТРЦ Riviera, сообщил агентству Интерфакс-Украина старший консультант по маркетингу ТРЦ Riviera Ян Шкуро.

"Открытие Leroy Merlin планируется в начале весны, точной даты пока нет. Совокупная площадь помещения – 10,5 тыс. кв. м, без оранжереи. Вокруг ТРЦ Riviera едет массовая застройка, насчитывается более 60 жилых комплексов, поэтому спрос на продукцию строительного гипермаркета высок", – отметил Шкуро.

Leroy Merlin является международной сетью магазинов, специализирующихся на торговле товарами для строительства, ремонта и обустройства жилья. Сеть входит в международную холдинговую группу Adeo, которая объединяет 27 автономных компаний в 12 странах Азии, Европы и Южной Америки.

75,2% Leroy Merlin принадлежали Ассоциации семьи Мюлье (Франция) 9,3% – Жерару Мюлье через его личный холдинг Ausspar, 15,5% – сотрудникам компании через специальный фонд.Ассоциация семьи Мюлье является владельцем Auchan Group (Ашан).

Леруа Мерлен Украина зарегистрирована в 2008 году. По состоянию на 31 ноября 2018 года компания владеет четырьмя магазинами сети Leroy Merlin в Киеве. Владельцем доли 100% в Леруа Мерлен Украина выступает Гроупе Адео (Франция).

Осенью 2017 года Леруа Мерлен открыл в Украине четвертый гипермаркет Leroy Merlin на Кольцевой дороге – месте магазина Prakriker, ранее принявшего решение о полном уходе с Украины.