Астарта внедряет систему устойчивых закупок 1 сентября, 09:51 Новости компаний Астарта

Астарта, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, финансировании Глобального экологического фонда и консультационном сопровождении международной консалтинговой компании KPMG в Украине, начинает реализацию проекта «Устойчивые закупки».

Проект позволит уменьшить косвенные выбросы парниковых газов в цепи поставок Астарты, то есть уменьшить свой Scope 3.

— Scope 3 — это выбросы, которые произошли в процессе изготовления и доставки товаров или услуг поставщиками для Астарты. В 2022 году косвенные выбросы парниковых газов Scope 3 Астарты составляли 35% от суммарного количества всех выбросов Scope 1,2,3 компании, — говорит Юлия Берещенко, директор по устойчивому развитию бизнеса и связям с инвесторами Астарты. — В процессе реализации этого проекта Астарта пересмотрит систему управления закупками в соответствии с критериями устойчивости. Для обеспечения эффективного отбора поставщиков будет разработан перечень ESG-критериев, определены и оценены риски, а также возможности в сфере устойчивого развития для полного жизненного цикла товаров и услуг. Такой подход будет мотивировать и наших поставщиков интегрировать устойчивые практики в свою хозяйственную деятельность, а также повышать качество товаров и услуг.

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— Внедрение устойчивых подходов в закупках и цепочке поставок в аграрной сфере — необходимая стратегия, чтобы достичь баланса между потребностями человечества и сохранением природных ресурсов. Это позволит предприятиям быть более эффективными и уменьшить негативное влияние на окружающую среду, а также укрепит партнерские отношения между аграрными производителями и поставщиками, — добавляет Андрей Тимошенко, директор, руководитель практики стратегии и операционных улучшений KPMG в Украине.

Климатический кризис побуждает компании укоренять принципы устойчивого развития в ДНК бизнеса. В последнее время инвесторы и потребители все больше предпочитают компании с высокими показателями ESG-эффективности, а соответственно, и с меньшим карбоновым следом. Поэтому внедрение системы устойчивых закупок позволит компаниям минимизировать эколого-социальные, экономические и репутационные риски, уменьшить карбоновый след и получать качественные товары и услуги от надежных поставщиков.