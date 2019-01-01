Второй этап повышения в действии: услуги Укрпочты подорожали в среднем на 15% Сегодня, 10:40 49 Цей матеріал також доступний українською Первый этап повышения состоялся 10 сентября Фото: Укрпочта/Facebook

С 1 января 2019 состоялся второй этап повышения тарифов Укрпочты.

Повышение анонсировали в пресс-центре почтового оператора и подтвердили на сайте по ссылке.

Таким образом, неприоритетное письмо весом до 50 г (базовая величина) изменилось по сравнению с первым этапом на 1 грн, а на посылки без объявленной ценности, в рамках услуги Укрпочта Стандарт, массой до 10 кг в пределах Украины на 2,4 грн (с НДС ).

Тарифы на пересылку отправлений весом более 10 кг в рамках услуги Укрпочта Стандарт, в частности, пересылка отправлений весом от 10 до 15 кг в пределах области составит 45 грн (с НДС), по Украине - 51 грн (с НДС).

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений Укрпочта Стандарт не изменяются.

Таким образом, произошло повышение тарифов на более 14% для писем. На посылки без объявленной ценности стоимость выросла на 15% внутри области и на 11% - по Украине.

На первом этапе (с 10 сентября 2018) тариф на пересылку письменной корреспонденции изменился на 2 грн, а на посылки без объявленной ценности массой до 10 кг в пределах Украины - на 3,6 грн (с НДС).

Тарифы изменили согласно решению Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации.

Укпошта является монополистом почтовой связи в Украине. Компания входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Кроме почтового направления, компания также развивает финансовые услуги. Предоставляет более 50 видов других услуг.

Компания насчитывает более 11 тысяч отделений по всей Украине. Непосредственная доставка по Укрпочте осуществляется до 14 млн почтовых ящиков. Предприятие насчитывает 73 тысячи сотрудников, из которых 31 тысяча - почтальоны, 12 тысяч - операторы почтовой связи и более 2 тысяч- сортировщики.