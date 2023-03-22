ВСУ получили первый разведкомплекс «ШАРК» — благодаря совместной инициативе ОККО и фонда «Повернись живим» 22 марта, 14:17 Партнерский проект ОККО

На вооружение ВСУ передан первый разведывательный комплекс «ШАРК», средства на который собраны в рамках совместной инициативы сети ОККО и фонда «Повернись живим» — «ОКО за ОКО». Всего вскоре военные получат 25 таких комплексов, чтобы вдоль всей линии фронта отслеживать движение врага и эффективно корректировать огонь украинской артиллерии.

«Мы благодарны нашим клиентам, кто присоединился к инициативе и вместе с нами каждый день помогает усиливать армию, — комментирует СЕО ОККО Василий Даниляк. — Останавливаться мы не планируем. И пока продолжается аккумулирование средств еще на 3 из 25 комплексов, а другие в работе, мы уже работаем над новым проектом вместе с „Повернись живим“, чтобы и дальше системно укреплять ВСУ».

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«Наш общий с ОККО проект — это пример своевременного, важного и по-настоящему масштабного взаимодействия благотворительного движения и социально ответственного бизнеса, — говорит директор Департамента развития и партнерств „Повернись живим“ Олег Карпенко. — И самая большая его сила в том, что он объединил ради помощи миллионы украинцев — от Донетчины до Львовщины, от Одессы до Черновцов. Сегодня первый комплекс ШАРК передан воинам Вооруженных Сил и уже скоро они будут корректировать артиллерию, помогать бить оккупантов и приближать победу Украины».



Фото: ОККО

Напомним, общий проект ОККО и «Повернись живым» стартовал в ноябре прошлого года. Цель — закупка 25 беспилотных разведывательных комплексов ШАРК общей стоимостью 325 млн грн. Украинцы поддерживают инициативу, заправляясь горючим Pulls на АЗК ОККО, ведь с каждого проданного литра компания перечисляет по 1 гривне на ШАРКи, или напрямую, — перечисляя средства на спецсчет фонда «Повернись живим».

В состав одного комплекса входит проходное авто, оборудованное пунктом управления, пусковая установка и два беспилотных летательных аппарата. Кроме того, в рамках инициативы для ВСУ будут закуплены еще 25 резервных БПЛА, чтобы вовремя можно было заменять аппараты, потерянные или поврежденные при выполнении задач. Параллельно продолжаются обучение экипажей для управления разведкомплексами.