Favbet направил на помощь украинской армии более 30 млн грн

11 августа, 11:48
Новости компаний
Favbet

Favbet

С начала полномасштабной войны в Украине компания Favbet напрямую и при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation направила на помощь Вооруженным Силам Украины, сотрудникам и мирным жителям более 30 млн грн.

На закупку авто, тепловизоров, дронов, амуниции и строительных материалов направлено более 25 млн. Часть проектов на сегодня находятся в процессе реализации. Напрямую на благотворительность перечислено 4,7 млн грн, в том числе это поддержка проектов United24, Фонда «Повернись живим». Ежемесячно 100 тыс. грн Фонд направляет на поддержку и реабилитацию украинских воинов.

«Мы верим, что сегодня каждый должен делать все для приближения победы. Мы каждый день контактируем с военными в различных регионах и стараемся максимально удовлетворять их запросы в это непростое время», — отметил основатель Favbet Foundation Андрей Матюха.

Напомним, Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Сейчас 95% его проектов ориентированы на помощь стране и армии.

На нужды Вооруженных Сил Украины компанией и Фондом уже передано более 6,5 тонн топлива, предоставлена помощь для покупки трех машин «скорой» помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные.

Как сообщали СМИ, Фонд Favbet Foundation помог профинансировать эвакуацию 537 жителей оккупированной части Херсонской области. Люди смогли покинуть оккупированные территории и через Запорожье выехать в безопасные регионы. Большинство граждан размещены в Черновицкой области.

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Теги:   Военная помощь Гуманитарная помощь Российско-украинская война Favbet

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