Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от Олега Крота из Фундации Течия 9 декабря, 12:10 Новости компаний TECHIIA

Очередная партия беспилотников от общественной организации холдинга TECHIIA «Фундация Течия» стоимостью более 2,3 млн грн уже помогает украинским защитникам и защитницам. С начала полномасштабной войны Фундация передала на фронт десятки БпЛА на сумму свыше 75 млн грн.

6 квадрокоптеров Autel получили военные из подразделений специального назначения на восточном и южном направлениях, сообщают на сайте «Фундации Течия». Они просты в управлении, дают хорошее качество фото и видео и хорошо себя показывают даже в темное время суток.

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«Это коммерческие дроны, но они очень полезны на передовой. Компактные и легкие в использовании, надежные, а хорошая оптика и тепловизор помогают наблюдать за объектами на достаточно больших расстояниях днем и ночью. Это действительно полезная „птичка“ для наших подразделений», — объясняет пилот БпЛА с позывным «Сокол».

Еще один дрон получила военная часть в составе Отдельной президентской бригады — это беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой стоимостью 845 тыс. грн.

«Беспилотники незаменимы на передовой. Они позволяют действовать намного эффективней, разведывают необходимую информацию и выполняют еще ряд важных задач. К сожалению, цикл их жизни на фронте не очень длинный и военные регулярно нуждаются в новых „птичках“, поэтому мы с командой постоянно над этим работаем», — комментирует Олег Крот, директор ОО «Фундация Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, ранее «Фундация Течия» передала Силам обороны Украины беспилотников на сумму более $2,5 млн. В частности, это летательные комплексы FlyEye и несколько десятков дронов DJI. В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от «Фундации Течия» пересекла отметку в $21,2 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимого снаряжения почти на $40 млн. Из-за военной тайны и соображений безопасности деталей этих закупок в организации не разглашают.