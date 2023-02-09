Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от «Фундации Течия» и Олега Крота 9 февраля, 15:52 Новости компаний Фундация Течия

Воздушный арсенал 59 бригады ВСУ пополнился двумя десяткамиквадрокоптеров DJI и 35 мощными дизельными генераторами, которыеприобрела и передала военным «Фундация Течия» и Олег Крот. Стоимостьобновления — более 6,8 млн грн.

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка получила большую посылку от ОО «Фундация Течия», сообщает сайт организации. Это 10 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Fly More Combo, 10 DJI Mavic 2 Enterprise Advanced и 35 дизельных генераторов мощностью 6,9 кВт каждый.

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Гражданские беспилотники DJI в первую очередь необходимы военным для разведки, но могут выполнять и другие важные задачи. Например, модель DJI Mavic 3 Fly More Combo может пробыть в полете до 46 минут, развивать скорость до 19 м/с и передавать данные на расстоянии до 15 км. А технологии искусственного интеллекта и высококачественные камеры позволяют эффективно вести разведку, фокусироваться на целях наблюдения и выявлять опасность.

Генераторы будут обеспечивать питанием командные пункты подразделений бригады, что позволит удобно планировать операции и обеспечивать быт военных в полевых условиях.

«Воины 59 бригады в ноябре 2022 года участвовали в боях на юге и освобождении правобережья Херсонщины, а сейчас работают на Донбассе. Уверен, что с нашей поддержкой и поддержкой других волонтеров они принесут для Украины еще много хороших новостей», — комментирует Олег Крот, директор «Фундации Течия» и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

С начала полномасштабного вторжения россии «Фундация Течия» неоднократно обеспечивала Силы обороны Украины беспилотниками. В частности, это летательные комплексы FlyEye, несколько десятков дронов DJI, 6 квадрокоптеров Autel и беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальными взлетом и посадкой.

В целом «Фундация Течия» приобрела для Сил обороны Украины необходимых вещей на $22 млн. Отдельный вклад сделал Олег Крот лично — почти $40 млн превращены в защиту и полезные вещи для воинов. Из-за военной тайны подробности этих закупок не разглашаются.