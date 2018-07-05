Все по новой. Дело о возврате Укртелекома государству вернули в первую инстанцию

Верховный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу компании ЕСУ на решения Хозяйственного суда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года о разрыве приватизационного договора купли-продажи 92,8% акций Укртелекома.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник, знакомый с ходом судебного спора.

Так, Верховный суд направил дело на рассмотрение суда первой инстанции.

Данное решение прокомментировали в компании СКМ, которая является собственником ЕСУ: "Мы считаем принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируем продолжать отстаивать свои права, используя все процессуальные возможности".

Напомним, что что в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Укртелеком выкупил единственный участник торгов – компания ЕСУ, которым владела австрийская компания EPIC. Новый владелец крупнейшего фиксированного оператора заплатил за 92,8% акций номинальную цену, 10,6 млрд грн (на тот момент - около $1,3 млрд). СКМ Рината Ахметова приобрела ЕСУ через два года после тендера. Народный депутат Сергей Лещенко провел расследование и установил, что к приватизации Укртелекома имели отношение Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин.

Однако в 2017 году ФГИ обвинил ЕСУ в невыполнении взятых на себя инвестобязательств. Глава ФГИ Виталий Трубаров заявил, что по итогам проверки в феврале 2017 года было установлено невыполнение инвестиционного плана, который предусматривал внесение в течение пяти лет средств в сумме не менее $450 млн.

19 октября 2017 года хозяйственный суд Киев вынес решение о расторжении приватизационного договора между Фондом государственного имущества Украины и ЕСУ (дочерняя компания СКМ, владелец 92,8% акций оператора) по Укртелекому.

ЕСУ подала апелляцию на это решение и подчеркнула, что комиссия ФГИ неоднократно проверяла и подтверждала выполнение соответствующих приватизационных обязательств, за исключением последней проверки, которая состоялась с заметным нарушением сроков (с мая 2016 года по февраль 2017 года).

12 декабря 2017 года Ахметов проиграл апелляцию за Укртелеком. Владелец Укртелекома тогда заявил о намерении подать кассацию.

А 22 декабря Фонд государственного имущества обратился в суд с просьбой начать принудительный возврат Укртелекома в собственность государства.

Параллельно с ЕСУ судится государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые в 2013 году приобрели его облигации более чем на 4,2 млрд грн и теперь требуют их погашения и выплаты по ним процентов.

Согласно данным в системе раскрытия информации НКЦБФР, ЕСУ за девять месяцев 2017 года сократило чистый убыток в 8,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2016 года – до 0,13 млрд грн, однако накопленный непокрытый убыток к концу сентября достиг 6,89 млрд грн, выручка отсутствовала.

В мае 2018 года, государственный Ощадбанк в Верховном суде Украины отсудил у Ахметова 1 млрд грн за Укртелеком.

В настоящее время владельцем ЕСУ является СКМ, которая в 2013 году купила эту компанию у кипрской Raga Establishment Limited (ранее - EPIC Telecom Invest Limited) и обвиняет ее в нарушении условий продажи в виде невыполнения приватизационных инвестобязательств, добиваясь расторжения договора купли-продажи и возврата ЕСУ в собственность Raga.

В свою очередь Raga требует от СКМ оплаты $820 млн по вышеуказанному договору.

Спор между компаниями рассматривается в Лондонском суде, и СКМ предлагает государству дождаться решения этого суда для окончательного разрешения приватизационного спора.