Время горячих смартфонов. В Украине за год на треть выросли продажи техники и электроники Сегодня, 09:21 184 Цей матеріал також доступний українською По мнению Виталия Гресько, гендиректора сети Эльдорадо, спрос перетекает из низкого в средний ценовой сегмент Фото Наталья Кравчук / НВ

Автор Светлана Угнива

Менее чем за год украинцы на треть увеличили покупки смартфонов, мобильных телефонов, телевизоров и крупной бытовой техники, воспользовавшись стабилизацией экономики, ростом зарплат и утолив собственный отложенный аппетит прошлых лет, пишет журнал Новое Время.

Чуть более 30% роста за неполный год. Если бы в Украине подобными темпами рос курс доллара, в стране воцарилась бы паника.

Но нет: 31,4% - это показатель того, на сколько с начала года в стране увеличились (в сравнении с аналогичным периодом 2017‑го) продажи электроники и бытовой техники: с января по октябрь подобных товаров соотечественники накупили на рекордные 64 млрд грн.

Продажи этих товаров не просто набрали прекрасный темп - они еще и растут в два раза быстрее, чем общий товарооборот в стране.

К этому достижению Украина и ее граждане шли пару последних лет - за это время, по данным GfK, рынок электроники и бытовой техники вырос почти на 60%.

Больше всего в этом году, на 39,2%, подскочили, по данным GfK, продажи бытовой электроники (в основном телевизоров): украинцы приобрели их на 6,59 млрд грн.

В абсолютных цифрах чемпионами стали смартфоны и мобильные телефоны - украинцы потратили на них за неполный год 23,4 млрд грн

Но в абсолютных цифрах чемпионами зрительских симпатий стали смартфоны и мобильные телефоны - соотечественники потратили на них за неполный год 23,4 млрд грн (прирост 37,4%).

Вырос и средний чек в сетях, торгующих бытовой техникой и электроникой, рассказывают ретейлеры. Так, в Эльдорадо, а это один из двух крупнейших продавцов в стране со 129 магазинами, рост составил 15-20%. В отделах техники Эпицентра - на треть, а в сети Moyo - и вовсе на 60%.

В Эльдорадо уточняют: соотечественники стали покупать не только больше, но и дороже. "В количестве проданных единиц нет такого стремительного роста, как в деньгах, - говорит Виталий Гресько, генеральный директор сети. - Идет смещение в сторону покупки более дорогого продукта, спрос перетекает в средний ценовой сегмент и частично в премиальный".

Денег цыплята не клюют

В китайской компании Huawei, производящей электронику, подтверждают тенденцию: по итогам года они ожидают роста продаж смартфонов в Укра­ине на 35% в единицах и на 60% - в деньгах. "Раньше у нас было много продаж в низком ценовом сегменте, а в среднем - меньше, - говорит Кевин Чжоу, директор подразделения Huawei Consumer Business Group в Украине. - Этот год показал, что украинский потребитель готов покупать устройства подороже".

Кевин Чжоу из Huawei констатирует, что украинцы стали делать более дорогие покупки / Фото Наталья Кравчук / НВ

Воодушевление, охватившее отечественных покупателей, ретейлеры объясняют прежде всего экономической стабильностью.

К тому же второй год подряд растут доходы населения. Так, по данным НБУ, в первом полугодии 2018‑го реальный доход в стране вырос на 9,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А средняя и минимальная зарплаты увеличились на 26% и 16% соответственно.

В НБУ определили еще один благоприятно действующий на украинских покупателей фактор - рост потребительского кредитования: за десять месяцев года его объем вырос более чем наполовину (по сравнению с аналогичным периодом 2017‑го) - до 127,3 млрд грн. Потребительские займы занимают львиную долю в объеме кредитов, выданных домохозяйствам.

В сети Moyo данный инструмент также набирает обороты. Там посчитали, что в магазинах Moyo в нынешнем году каждая шестая покупка совершалась в рассрочку. Среди смартфонов чаще всего в кредит покупали устройства за 7,5 тыс. грн, а в категории ноутбуков - одну из моделей Apple более чем за 30 тыс. грн.

А вот в Эльдорадо объем проданных товаров с помощью всевозможных рассрочек достигает 45%.

Больше новинок

Технический прогресс - еще одна причина роста рынка техники и электроники, говорят эксперты. Инновации производителей стимулируют покупателей заменять старые модели новыми, поясняет Андрей Осадчий, заместитель руководителя панели PoS Tracking GfK Ukraine.

Дело не только в износе, но и в психологии - техника устаревает именно в глазах пользователей

Отечественный рынок бытовой техники и электроники по большинству позиций - прежде всего, рынок замены, резюмирует Осадчий. Он уверен: это не только украинская тенденция, а общемировая. "И дело не только в износе, но и в психологии - техника устаревает именно в глазах пользователей", - говорит он.

В категории смартфонов, так же как и с телевизорами, тенденция особенно заметна. "Это техника, которая очень быстро устаревает. Скажем, год-два, и человек хочет заменить телефон", - рассказывает Сергей Колосков, pr-менеджер Moyo.

Спрос двигает еще и мода, а также внедрение 4G-технологий, позволяющих пользоваться высокоскоростным интернетом с мобильных устройств.

Не сбавлять оборотов

Ретейлеры настроены на то, что результаты продаж за весь год (появятся в начале 2019‑го) обрадуют их. Владислав Чечеткин, совладелец компании Rozetka.ua., например, ожидает 40‑процентного роста выручки.

Оптимизма ему добавляют результаты так называемой черной пятницы - масштабной акции со скидками, проходящей ежегодно в последние выходные ноября: скорость продаж товаров на Rozetka.ua в этот день составила $ 1,2 млн в час.

По прогнозам экспертов, объем рынка и в 2019‑м будет увеличиваться, однако уже не столь стремительно.

По мнению Осадчего из GfK, в этом году соотечественники частично удовлетворяли отложенный в кризисные 2014-2015 годы спрос. Но в ближайшем будущем наступит период насыщения.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.