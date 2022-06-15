Ветровая генерация уничтожена почти вся. Какие потери понесла украинская энергетика из-за российского вторжения — Минэнерго 15 июня, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Ветровые станции Украины почти все захвачены или уничтожены оккупантами (Фото:Pixabay / Marko Grothe)

Российские агрессоры вывели из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12−15%.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в ходе заседания руководящего Совета Международного энергетического агентства, сообщили в ведомстве.

«Российская агрессия вывела из строя более 50% тепловых мощностей, 30% солнечной и более 90% ветровой генерации. Добыча газа упала примерно на 12−15%», — отметил министр.

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Он добавил, что энергетическая инфраструктура Украины продолжает получать сокрушительный ущерб.

«Почти 650 тыс. потребителей не имеют доступа к электроэнергии, а более 180 тыс. домохозяйств — без газоснабжения. Почти 5% установленных генерирующих мощностей разрушены. Кроме того, 35% генерирующих мощностей сейчас находятся на оккупированных территориях», — сказал Галущенко.

В то же время, министр отметил, что сейчас Украина получает значительную поддержку от мирового сообщества.

«Благодаря вашей поддержке и гуманитарной помощи моим коллегам удается возобновлять электроснабжение в среднем 50 тыс. домохозяйств в день. В общей сложности с начала войны было подключено более 5,2 млн домохозяйств», — подчеркнул Галущенко.

Международное энергетическое агентство — автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный в 1974 году. Насчитывает 31 страну-участницу, 10 ассоциированных членов и 3 страны-кандидаты на полноценное членство.

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