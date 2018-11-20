Впервые за пять лет из аэропорта Николаева вылетел самолет

Из аэропорта Николаев впервые после многолетнего перерыва был выполнен авиарейс.
Об этом пишет МедиаИнфо.
Самолет авиакомпании AeroJet Airlines вылетел в Киев (Жуляны) 19 ноября.
По информации николаевских журналистов, самолет прибыл в Николаев из Одессы, где базируется на постоянной основе. Первым чартером из Николаева вылетели представители местного бизнеса. Согласно информации сервиса flightradar24, самолет Saab 340B с регистрационным номером UR-ALC приземлился в аэропорту Киев им. Сикорского в 11:54, рейс продлился 1 час 05 минут.
Напомним, что с 28 декабря украинский лоукостер SkyUp запускает чартерные рейсы из аэропорта Николаев в Шарм-Эль-Шейх (Египет).
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