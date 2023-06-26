Открыли новый континент. Украинский фармацевтический гигант начал экспорт лекарств в Австралию
Фармацевтическая компания Дарница вывела свой препарат на рынок Австралии (Фото:darnitsa.ua)
Фармацевтическая компания Дарница отгрузила в Австралию партии одного из препаратов своего производства.
Поставка стала первой после прохождения регистрации в этой стране в 2022 году, заявили в Дарнице.
В компании сообщили, что речь идет о высокоактивном диуретике, применяемом при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, таких как, например, хроническая застойная сердечная недостаточность и артериальная гипертензия. Также данный препарат является неотъемлемой частью при лечении почечных заболеваний
Процедура сертификации украинского производителя по стандарту надлежащей производственной практики (GMP Clearance Procedure) проводилась Австралийской администрацией лекарственных средств и заняла 11 месяцев.
«Австралия — не просто еще одна страна на карте наших экспортных рынков. Австралия — государство с одним из самых строгих регулирований в мире. И факт регистрации и начало отгрузок нашего первого препарата на этот континент подтверждает, что украинские производители, которые имеют сертификат GMP, могут составлять серьезную конкуренцию международным гигантам. А качество лекарств Дарницы ничем не уступает иностранным аналогам», — рассказала Анна Павлюк-Гаврилова, руководитель департамента международной регистрации и выхода на новые рынки компании Дарница.
Производитель также сообщил, что на фоне успеха в Австралии в среднесрочной перспективе будет работать над выходом на рынки Юго-Восточной Азии, а приоритетными направлениями являются страны Африки и Европейского союза. При этом основной экспортной продукцией Дарницы являются препараты для лечения кардиологических и неврологических заболеваний, а также лекарства для борьбы с инфекциями и болью.