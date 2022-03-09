Война и энергетика. Украина остановила две трети ветростанций 9 марта, 21:50 Цей матеріал також доступний українською 2/3 ветроэлектростанций в Украине остановлены из-за начала военной агрессии РФ (Фото:Зофия)

Ветроэнергетические компании, работающие в Украине, остановили свыше 2/3 генерирующих установок из-за военной агрессии РФ.

Об этом сообщил глава Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) Андрей Конеченков, сообщает Интерфакс-Украина.

«По состоянию на 9 марта 2022 года остановлена работа ветроэлектростанций (ВЭС) общей мощностью 1162,5 МВт. Остаются в работе 372,5 МВт», — сказал Конеченков.

Согласно предоставленным им расчетам, практически все ВЭС остановлены в Херсонской области.

Это ВЭС Ставки (9,23 МВт), Береговая (12,3 МВт), Новотроицкая (72,6 МВт), Оверьяновская (68,4 МВт), Мирненская (163 МВт) компании Vindkraft. Осталась работать только ее Новороссийская ВЭС (9,23 МВт). Отмечается, что на Мирненской ВЭС сгорела одна из 39 турбин, уничтожен весь транспорт для обслуживания ВЭС, персонал из-за постоянных обстрелов не может приступить к работе.

Также остановлены Сивашская ВЭС (2,92 МВт) и Сивашская ВЭС Тотал Ирэн (245,7 МВт) ООО Сивашэнергопром. На последней после обстрела войсками РФ сгорела одна ветротурбина (было установлено 63 турбины Nordex по 3,9 МВт), персонал обстреливают и не допускают к работе, также повреждена трансформаторная подстанция и линии электропередач.

В Запорожской области остановлены все ВЭС компании ДТЭК, за исключением ВЭС Приморская-1 (99,58 МВт). Не работают Ботиевская ВЭС (199,88 МВт), Приморская-2 (99,58 МВт) и Орловская ВЭС (98,8 МВт). Отмечается, что станции не работают из-за повреждения линий электропередач, также обесточена ПС 330кВ в Мелитополе, временно захваченном РФ.

По этой же причине, как указывает УВЭА, остановлена Запорожская ВЭС (98,1 МВт) ООО Юрокейп Юкрейн.

В Одесской области остановлена ВЭС Южное Энерджи (76,5 МВт), принадлежащая ООО Южное Энерджи. На первой очереди Днестровской ВЭС (40 МВт) ООО Элементум Энерджи работает 9 из 10 турбин, осталась в работе ВЭС Овид Винд (32,67 МВт) ООО Овид Винд, но УВЭА указывает, что обслуживающая их компания GE ушла из Украины.

В Николаевской области остановлены 3 ветротурбины по 3,2 МВт Ветрового парка Причерноморский (42,8 МВт) ООО УК Ветровые парки Украины (всего насчитывается 14 турбин разной мощности).

По данным Нацкомиссии по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг на конец 2021 года общая мощность ВЭС составляет 1673 МВт, промышленных СЭС — 6226,9 МВт.

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