Война — это тест на устойчивость 21 декабря, 10:00 Позиция Региональная газовая компания

В конце февраля этого года мы традиционно проводили ежегодную стратегическую сессию директоров. Много цифр, графиков, дискуссий и планов на год. Мы продумывали, как будем развивать сервисы, увеличивать объемы производства, рассматривали планы по реконструкции и модернизации газораспределительных сетей.



Олег Никоноров, генеральный директор Региональной газовой компании

Хотя заявления международных партнеров становились все тревожнее, бизнес скептически относился к возможности полномасштабного вторжения. Не верили и мы. 23 февраля как раз согласовали общее видение развития бизнеса. Мы были вдохновлены утвержденными планами и были уверены в будущем. А 24 февраля в 5 часов утра все проснулись в совершенно иной реальности под звуки разрывов ракет и снарядов.

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Ужас, оцепенение, отчаяние — вот чувства, переполнявшие всех. В диспетчерских сводках аварийных служб появилась информация о погибших, раненых, разрушениях объектов инфраструктуры. Можно ли было к этому быть готовым? Уверен, нет.

В первые дни и недели мы занимались экстренной эвакуацией семей сотрудников из-под обстрелов, выстраивали эвакуационные маршруты и определяли возможности поставки гуманитарной помощи на оккупированные территории. Мы оказались в совершенно иной реальности. Этого не было в наших презентациях.

Как украинский бизнес, мы определили для себя главную задачу удержать работоспособность газораспределительной системы, дабы не допустить ее полной остановки, и мобилизовали все имеющиеся ресурсы для реализации этой задачи. Мы устояли.

В чем источники нашего resilience

Первое — это современные технологии, которые мы внедрили в отрасль за последние 3−4 года благодаря созданным прочным связям с мировыми производителями, отлаженным логистическим цепочкам и построению собственного производственного цикла. Локализация производства критически важных компонентов и оборудования для распределения газа позволила нам полностью и оперативно обеспечить потребности в нем во время войны.

Поэтому, как только оккупанты отступали, мы были готовы оперативно изготовить газорегулирующее оборудование, которое необходимо было установить вместо разрушенного в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Николаевской, Запорожской областях. Это позволило возобновить газоснабжение до полумиллиона украинских домов.

Второе — диджитализация. Наши инвестиции в IT-технологии позволили объединить производственные процессы, оборудование и людей в единую экосистему, чтобы получать информацию в онлайн и быстро реагировать на нее.

Наши IT-продукты обеспечивают приём и передачу в режиме реального времени данных из десятков тысяч устройств. Поэтому каждое разрушение в газораспределительной системе мы отслеживали онлайн. В тот же момент могли определить поврежденный участок, а наши диспетчеры направить туда ближайшую аварийную бригаду.

Далее уже действовали наши ремонтники, эффективность работы которых тоже обеспечивалась программными продуктами, содержащими всю необходимую информацию о поврежденных объектах. Поэтому они сразу понимали, какой диаметр газопровода поврежден, где он пролегает и где ближайшая защелка на крайний случай. Это позволило существенно ускорить время реагирования и ремонта и действовать четко даже в условиях прямой угрозы жизни наших сотрудников.

Поэтому третий источник нашей стойкости — это наши люди. Мы инвестировали в человеческий капитал, создавая сеть образовательных центров для обучения персонала, использование новых технологий и цифровых решений в работе. Это повысило эффективность труда, оперативность выполнения задач и установило высокие стандарты качества работы специалистов в отрасли.

Именно благодаря наличию этих трех компонентов нашей бизнес-стратегии стало возможно быстрое возобновление распределения природного газа на деоккупированных территориях. А на тех территориях, где ведутся боевые действия, в тех городах, которые враг пытался захватить, природный газ зачастую оставался для украинцев единственным доступным благом и признаком цивилизации.

Впереди нам предстоит большая работа. Мы накапливаем данные о каждом разрушенном метре газопровода, каждом уничтоженном газораспределительном пункте или домовом регуляторе давления. Мы знаем, во сколько обойдется их восстановление. И цифры уже внушительные.

Но мне кажется, что вместе с разрушениями и войной мы получили шанс построить для украинцев новую газораспределительную систему. Которая будет более устойчива благодаря новым технологическим решениям, которая будет готова работать с чистыми видами энергии. Которая будет интегрировать локальные источники энергии — например, биометановые заводы, установки генерации водорода. И станет базовой архитектурой настоящей энергонезависимости, за которую страна каждый день платит высокую цену.