Шесть компаний, восемь стран. Санкции в действии — куда пока еще могут полететь российские авиаперевозчики 17 марта, 19:40 Цей матеріал також доступний українською Карта мира для российской гражданской авиации сжалась до восьми стран (Фото:Maxim Shemetov / Reuters)

По состоянию на 17 марта российские авиакомпании способны выполнять рейсы только в восемь стран мира. Рейсы в РФ пока еще выполняют авиаперевозчики из 20 стран.

Об этом сообщает министерство транспорта РФ.

«Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Беларусь, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю», — сказано в сообщении.

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Список авиакомпаний минтранс РФ не уточняет, но сообщает, что за рубеж летают самолеты, у которых нет риска быть задержанными за границей. Речь идет, в том числе, о 147 самолетах российского производства Сухой Суперджет-100.

В министерстве добавили, что рейсы в РФ осуществляют 29 зарубежных авиакомпаний из 20 стран. Это — Алжир, Армения, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Израиль, Индия, Ирак, Катар, Кыргызстан, Марокко, Монголия, ОАЭ, Сербия, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

Впрочем, как сообщалось, Сербия отменила рейсы из Москвы в Белград.

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