«Шокированы этой трагедией». Western Union останавливает деятельность в России и Беларуси

11 марта, 04:00
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В Western Union поддержали Украину (Фото:Western Union / Facebook)

В Western Union поддержали Украину (Фото:Western Union / Facebook)

Компания Western Union, один из лидеров на рынке международных денежных переводов, объявила, что останавливает деятельность в России и Беларуси из-за полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщается на ее сайте.

«Компания Western Union вместе со всем миром осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение в Украину», — отметили в компании.

В Western Union добавили, что шокированы «этой трагедией и гуманитарной катастрофой».

«В свете продолжающихся трагических последствий продолжительного нападения России на Украину, мы приняли решение приостановить наши операции в России и Беларуси», — заявили в Western Union.

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России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключают от SWIFT. «Это остановит деятельность этих банков во всем мире и эффективно заблокирует российский экспорт и импорт», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Запада также ввели санкции против российского центробанка, чтобы заблокировать доступ к международным резервам России. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.

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Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Western Union Война России против Украины

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