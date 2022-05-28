Косметическая компания Wella уходит из России

28 мая, 03:42
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Wella Company покидает российский рынок (Фото:IrinaOma16/Twitter)

Wella Company покидает российский рынок (Фото:IrinaOma16/Twitter)

Немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company приняла решение покинуть российский рынок после 28 лет работы в РФ.

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Об этом сообщает российское издание Коммерсант.

Wella Company перестанет производить и продавать продукцию под своим брендом в России. Права собственности на бизнес передадут местным топ-менеджерам.

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Уход компании станет критичным для косметического рынка РФ. В частности, на средства для окрашивания волос приходится 40% российского рынка.

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Согласно данным Йельской школы менеджмента, с начала полномасштабной войны в Украине об уходе из РФ объявили более 1000 компаний.

26 мая сообщалось, что норвежская энергетическая компания Equinor вышла из своих проектов в России.

Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Косметика Война в Украине Война России против Украины

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