Косметическая компания Wella уходит из России
Wella Company покидает российский рынок (Фото:IrinaOma16/Twitter)
Немецкий производитель профессиональной косметики Wella Company приняла решение покинуть российский рынок после 28 лет работы в РФ.
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Об этом сообщает российское издание Коммерсант.
Wella Company перестанет производить и продавать продукцию под своим брендом в России. Права собственности на бизнес передадут местным топ-менеджерам.
Уход компании станет критичным для косметического рынка РФ. В частности, на средства для окрашивания волос приходится 40% российского рынка.
Согласно данным Йельской школы менеджмента, с начала полномасштабной войны в Украине об уходе из РФ объявили более 1000 компаний.
26 мая сообщалось, что норвежская энергетическая компания Equinor вышла из своих проектов в России.
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