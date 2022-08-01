Глава Закарпатской ОВА заявил, что сейчас невозможно запустить работу аэропорта Ужгород 1 августа, 10:41 Процесс запуска аэропорта займет длительное время (Фото:udj.aero)

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита заявил, что на данный момент невозможно возобновить работу аэропорта Ужгород — он не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Евросоюза.

В своем Telegram он пояснил, что власти региона работают над тем, чтобы привести аэропорт в соответствие требованиям и сертификации, но это долговременный и системный процесс.

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Он также назвал ряд причин, по которым аэропорта Ужгорода пока не сможет заработать:

аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы;

небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты;

нет подписанных документов из ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза;

светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.

«Мы работаем над приведением аэропорта в требования и сертификации. Для выполнения комплекса мероприятий привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Украэрорух, СБУ, ГСЧС, лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации и другие. Но мы говорим о процессе — долговременном и системном», — резюмировал глава ОВА.

Накануне глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко заявил о возможности возобновления пассажирских рейсов из международного аэропорта Ужгород.

Аэропорт Ужгорода расположен таким образом, что взлет и посадка здесь возможны только со стороны Словацкой Республики. С другой стороны взлетно-посадочной полосы взлет и посадка невозможны из-за сильного перепада высот, так как там горы.



Фактически он не работает с 2016 года, за исключением нескольких месяцев в 2019-м, когда рейсы пыталась выполнять авиакомпания Мотор Сич, и нескольких месяцев в 2021—2022 годах, до начала полномасштабного вторжения РФ.



С 9 сентября 2021 года окончательно вступило в силу соглашение между Украиной и Словакией, которое позволило совершать посадку в Ужгороде по приборам.

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