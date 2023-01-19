Последствия войны. Глобальный рынок сжиженного газа в 2022 году изменился полностью — что произошло 19 января, 16:43 LNG-танкер (фото иллюстративное) (Фото:via fajjaxparcelservices)

Расстановка сил среди крупнейших импортеров сжиженного природного газа в 2022 году полностью изменилась — с огромным отрывом на первое место вырвался Евросоюз как коллективный покупатель.

На втором месте оказалась Япония, а Китай с первого места в 2021 году переместился на третье. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

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Так, Евросоюз в 2022 году суммарно использовал 98 млн тонн СПГ (127 млрд кубометров газа после регазификации), что делает его в совокупности крупнейшим покупателем газа в мире.

В 2021 году Европа импортировала 74,1 млн тонн СПГ, уступив и Китаю (79,2 млн тонн), и Японии (74,3 млн тонн).

ЕС поставил задачу сократить зависимость от российского газа при помощи СПГ. На фоне выхода из строя газопровода Северный поток ее выполнение пошло намного быстрее, чем предполагалось.

Были запущены новые проекты по приему СПГ, которые в отличие от предыдущих лет очень быстро смогли перейти от согласования и проектирования к практической реализации. Все они используют плавучие установки по приему и регазификации СПГ. Уже запущен терминал в Нидерландах (EemsEnergyTerminal), в ФРГ работают терминалы в Вильгельсфхафене и Любмине, готовится запуск терминала в Брюнсбюттеле.

Несмотря на ввод новых приемных мощностей, они работают далеко не на полную мощность. Так, в 2022 году средний процент использования регазификационных мощностей по ЕС составил 63%, такой же уровень сохраняется и в 2023 году.

Япония в 2022 году сократила импорт СПГ на 3% - до 71,99 млн тонн.

При этом поставки из РФ в 2022 году выросли на 5% - до 6,86 млн тонн, обеспечив 9,5% потребностей страны. США сократили поставки на 41% - до 4,135 млн тонн.

Поставки СПГ в КНР в 2022 году ожидаются на уровне около 63 млн тонн, что при любом фактическом результате таможенной статистики за декабрь существенно уступает объемам японских покупок.

Главная причина снижения импорта энергоресурсов Китаем в 2022 году к 2021 году — введение жестких ограничений для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.



Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявлял, что Германия полностью избавилась от импорта российских энергоносителей.