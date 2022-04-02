Оккупанты разрушают меткомбинат им. Ильича в Мариуполе — журналист 2 апреля, 17:56 Цей матеріал також доступний українською Меткомбинат им. Ильича (Фото:ilyichsteel.metinvestholding.com)

Российские оккупанты нанесли удар по Мариупольскому металлургическому комбинату имени Ильича, который входит в горно-металлургическую группу Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского.



Об этом сообщил в Telegram журналист Денис Казанский со ссылкой на видео, опубликованное российским СМИ Известия.

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«Похоже, оба металлургических завода Мариуполя будут уничтожены. Как и сам город. На наших глазах русские просто стирают с лица полумиллионный промышленный центр вместе с гигантами индустрии, составлявшими основу индустриального потенциала Донбасса,» — написал он.

В первый день войны группа Метинвест объявила о переводе части оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.



Во второй половине марта оккупанты разрушили Азовсталь.

СКМ Рината Ахметова предъявит иск в Российскую Федерацию с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией, заявил олигарх.

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