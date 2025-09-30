Логистический бизнес на внутреннем обороте имеет коммерческий транспорт возрастом почти 20 лет, а ввозимые из-за рубежа подержанные грузовики — около 8 лет. На агрорынке также есть негативная тенденция: отрасль внутреннего производства техники понесла значительные потери, что влияет на покупку новой техники.

Поэтому бизнес ищет разумные решения, чтобы адаптироваться к новым условиям.

ELF Performance Pro дает такую возможность. Это линейка моторных масел для грузового автотранспорта, автобусов, специальной и сельскохозяйственной техники.

Ключевыми преимуществами линейки являются:

соответствие стандартам Евро-5/Евро-6;

формулы Low SAPS, которые безопасны для фильтров DPF;

международные допуски ACEA: E6, E7, E8, E9, E11;API: CH-4, CI-4, CI-4 PLUS, CJ-4, CK-4;

OEM-одобрение от производителей грузовой техники ( CUMMINS, DAIMLER TRUCKS, MACK, RENAULT TRUCKS, VOLVO TRUCKS, MAN, SCANIA).

Тренды рынка Украины

1. Компании оптимизируют старый парк вместо закупки нового.

2. Логистические операторы и агробизнес работают по условиям европейских контрактов.

3. Техническое обслуживание становится инвестицией в конкурентоспособность.

Текущая ситуация

Популярная в Украине практика использования универсальных или моторных масел для легковых автомобилей в дизельных грузовых двигателях имеет критические последствия — преждевременный износ, увеличенный расход топлива, перегрев двигателя, снижение ресурса и дорогостоящий ремонт. В то время как смазочные материалы ELF Performance Pro разработаны с учетом именно таких сценариев.

Ассортимент решений ELF Performance Pro: специально разработаны для дизельных двигателей коммерческого транспорта — ELF Performance Pro: 700 10W-40 и 15W-40, 800 10W-40, 900 10W-40, 1000 15W-40, 2000 10W-30 и 10W-40, 3000 5W-30, 4000 5W-30.

ELF также предлагает решения для трансмиссий, гидравлики, тормозной системы и мостов: ELFMATIC G3, TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90, TRANSELF EP 80W-90, TRANSELF TYPE B 85W-140.

Также в ассортименте ELF представлены высокоэффективные тормозные жидкости.

Это возможность централизовать закупки смазочных материалов и получить единую сервисную поддержку для всего автопарка — как мелкого ритейла, так и крупных логистических хабов.

В условиях войны транспорт выполняет критически важную функцию, поэтому ELF Performance Pro от TotalEnergies имеет стратегическое значение:

позволяет быстро адаптировать автопарки под требования ЕС без капитальных инвестиций;

поддерживает стабильность цепей поставок, что критично для экономики и обороны;

формирует новую культуру техобслуживания — как плановая инвестиция в ресурс.

