Введение экспортной пошлины на соевые бобы и семена рапса является важным шагом для развития перерабатывающей отрасли и становления Украины как страны-производителя, а также будет генерировать средства для обороны. Об этом заявил украинский экономист Виктор Галасюк, комментируя принятый Верховной Радой законопроект № 13157 .

В процессе подготовки и принятия законопроект столкнулся с сокрушительной критикой со стороны сырьевых ассоциаций, а также зарубежных компаний-производителей. Как пояснил Виктор Галасюк, это те, кому выгодно за бесценок скупать почти все украинское сырье сои и рапса и вывозить его за границу, где его превращают в продукцию с добавленной стоимостью — топливо, продукты питания, сырье для химической промышленности.

Между тем украинские заводы простаивают, а общая доля перерабатывающей промышленности в экономике Украины составляет 8%, тогда как в развитых странах стартует с 20%. По убеждению Галасюка, соевые правки — это шаг в преодолении этой пропасти: сырье останется в Украине и будет стимулировать производство готовой продукции.

«Украинские производители, существующие и новые, придут под стабильность этих условий. Они построят заводы, создадут новые производства, новые рабочие места, они инвестируют туда деньги, они будут платить налоги в бюджет так, как сегодня это происходит с масличной индустрией подсолнечника. Это же еще и экспортная выручка — это деньги для обороны, образования, медицины. Какой другой вариант — с протянутой рукой к МВФ? Ну это недолгая история», — убежден эксперт.

Он напомнил, что в конце 90-х годов Верховная Рада ввела экспортную пошлину почти в 30% на семена подсолнечника. Тогда эту идею тоже критиковали и пытались ее заблокировать, но за годы действия пошлины появилась маслоэкстракционная отрасль, благодаря чему Украина заняла свои нынешние 55% глобального рынка подсолнечного масла.

«Это не результат действия невидимой руки свободного рынка. Это результат стратегических решений, политической воли и готовности противостоять оппонентам»,— сказал Виктор Галасюк.

По его мнению, единственное за что так называемые «соевые правки» можно критиковать, так это за низкую ставку в 10% — она могла бы быть 20% или еще выше, либо быть введенной в долларах или евро.