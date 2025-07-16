В условиях войны и неопределенности, в поисках конкурентных преимуществ, увеличения производительности, укрепления устойчивости, и главное — ускорения и масштабирования, украинский бизнес делает ставку на инновации, инвестируя в технологии и модернизацию.

Финансирование проекта MOST Logistic Terminal изначально было поддержано международными банками. Общая сумма инвестиций в технологичность и инновационность объекта составила около 20 млн. евро. В частности, в рамках проекта компания привлекла финансирование от ЕБРР — €9,6 млн на реализацию строительства зернового терминала.

Новый терминал — это ответ компании «Агросем» на логистические ограничения, с которыми агросектор столкнулся после начала полномасштабной войны. Мощности комплекса позволят значительно сократить время вывоза продукции в страны ЕС, уменьшить расходы на перевозки и создать стабильный экспортный коридор для фермеров.

Для «Агросем» это не просто инфраструктурный проект, а системная поддержка аграриев в критический момент. Когда ежедневная доставка — это уже не логистика, а гарантия выживания, наличие собственного канала — это новый уровень устойчивости.

MOST LT — это логистический терминал, расположенный на границе с Польшей (станция Мостиска-II, Львовская железная дорога), который работает с 2019 года. Сегодня логистический терминал MOST LT является «сухим портом» и мультимодальным логистическим центром, объединяющим транспортные потоки Украины и Европы, соединяя с украинскими и европейскими морскими портами автомобильные и железнодорожные сообщения, предоставляя логистические услуги высокого качества в кратчайшие сроки.

Основной вид деятельности — организация перевозок различными видами транспорта, как по территории Украины, так и по территории ЕС.

Терминал строился ведущей компанией «Агросем» для собственных импортных нужд. В то же время, понимая стратегические возможности терминала для развития и укрепления конкурентных мощностей отечественного фермера, «Агросем», как эксперт по инновационным решениям, которому доверяют более 17 лет, инвестировал дополнительные ресурсы и открыл возможности использования терминала для отечественных аграриев в экспортном сообщении

Международная транспортно-логистическая компания MOST LT осуществляет:

· Интермодальные и мультимодальные перевозки (авто, железная дорога, море);

· Таможенное и документальное оформление;

· Сертификацию грузов;

· Хранение и перевалку грузов в портах Украины и Польши;

· Предоставляет услуги собственного элеватора;

· Негабаритные перевозки;

· Складские услуги (в том числе температурный режим на теплом складе, упаковка, комплектование, стафировка контейнеров);

· Обслуживание грузов: тарно-штучные, контейнерные, зерновые, наливные, насыпные шроты.





Фото: MOST Logistic Terminal



Конкурентным отличием MOST Logistic Terminal от других терминалов является мультитоварность — в одном месте можно обслуживать различные типы грузов и разную упаковку. Благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре из 10 путей (1435 и 1520 мм), общей длиной 5500 м, терминал может обеспечить одновременный прием до 200 вагонов. MOST LT обеспечивает собственную экспедицию и услуги локомотива.

Среди ключевых преимуществ MOST Logistic Terminal является инвестирование в технологически правильно построенный процесс, позволяющий обслуживать практически все виды грузов. Кроме, грузов в контейнерах, паллетах, рулонах, мешках и биг-бегах и зерна насыпью, терминал успешно работает и с переливом масла, КАС (карбомидно-аммиачная смесь).

Украинские аграрии уже смогли отметить три важные полезные особенности MOST Logistic Terminal, которые помогают фермерским хозяйствам быть более эффективными:

— во-первых, это универсальность терминала, которой не имеют другие аналоги;

— во-вторых, — полная логистическая цепочка. Ведь компания контролирует весь процесс, начиная от транспортировки с любого фермерского хозяйства или элеватора в Украине до своего терминала, перегрузки непосредственно на ее терминале и далее — перевозки по странам Европы. А это — очень длинная логистика, которая требует решения объединения многих звеньев в одну бесперебойную цепь. В частности, компания закрывает вопросы качества зерна, потерь, рисков при транспортировке;

— в-третьих, по сравнению с другими терминалами, благодаря тому, что к MOST Logistic Terminal подведена европейская колея к элеватору, возможной становится загрузка в европейские вагоны непосредственно на территории Украины после приемки зерна с полей и его доработки. Это дает преимущество для фермеров в регионе по сравнению с обычными линейными элеваторами. Соответственно, в Польшу въезжает состав европейских вагонов, которые можно пломбировать и полностью контролировать его прохождение. Вместе с тем MOST LT может аккумулировать любые партии зерна, полученного от фермеров, и формировать из них крупные экспортные партии.

Благодаря тому, что компания инвестировала в создание вышеуказанных технических и логистических составляющих, аграрии, пользующиеся терминалом, существенно экономят на логистике и значительно сокращают продолжительность самого процесса.

Логистический терминал MOST LT, имея крытые, открытые и специализированные типы складов, обеспечивает мощности хранения для насыпных грузов — до 6 000 т, металлопродукции — до 20 000 т, а также контейнерную площадку до 450 TEU. Температурные склады терминала площадью более 400 м² обеспечивают температурный режим от +5 до +20°C. А в распоряжении клиентов лаборатории, весы, видео наблюдение и, конечно, резервное питание.

К примеру, у трейдера есть 3 тыс. т кукурузы. Чтобы транспортировать его за границу, нужно 60 европейских вагонов. Или как альтернатива – 120 грузовиков. И сложность реализации состоит в том, что каждый грузовик будет двигаться отдельно и границу будет пересекать тоже отдельно. Соответственно, каждый грузовик – это отдельная таможенная декларация, рассчитать организационные и временные затраты просто. Форс мажоры в пути – отдельная тема. Все это дополнительные затраты — и времени, и человеческого ресурса, и финансовые — по сравнению с железнодорожными перевозками, это будут перерасходы ресурсов. ДМИТРИЙ ЛИННИК Директор ООО «Мост Логистик Терминал»

Компания обеспечивает операционное присутствие в 10+ странах в т. ч. Польша, Украина, Литва, Германия, Австрия, Нидерланды, Хорватия, Турция, Венгрия, Италия, Великобритания. Имея 10 региональных складов в Украине, из которых 2 собственные, и эффективное сообщение с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T), MOST LT, в железнодорожной транспортировке грузов в Европу имеет дополнительные преимущества.

Во-первых, это возможность доставки грузов в морские порты Польши, Германии или других европейских стран.

Фото: MOST Logistic Terminal

Во-вторых, возможность работы с большими партиями грузов, которые не под силу автотранспорту. Например, что касается зерна, часть грузов сразу отправляют в польские порты для перегрузки на морские суда. А если требуется отправка грузов на суда класса Capesize или Panamax, счет обычно идет уже не на тысячи тонн, а на десятки тысяч. То есть использование автомобильного транспорта вообще становится нецелесообразным.

Инвестируя в инновации и технологические решения сегодня, ответственные лидеры агрорынка, как «Агросем», создают новые конкурентные преимущества для отечественного фермера. Ведь конкуренция европейских аграриев с украинским агросектором это уже текущая и достаточно чувствительная реальность.